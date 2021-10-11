В Барнаул с гастролями приедет Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр». Зрителям они покажут три постановки — две для малышей и один для детей старше 12 лет. О чем эти спектакли и почему эти гастроли нельзя пропустить — расскажет «Афиша».

И звали его Домино

Откроет гастроли один из самых ярких спектаклей Бурятского театра от режиссера-обладателя «Золотой маски» Яны Туминой — «И звали его Домино» по повести канадского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона «Домино. История черно-бурого лиса».

В 2020 году постановка была номинирована сразу на три премии — «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая работа художника».

По словам критиков, «И звали его Домино» — это редкий спектакль, который действительно можно назвать семейным. В нем в искренней и простой форме говорят о самых простых вещах — о добре и зле, жизни и смерти, предательстве и дружбе.

Актеры существуют в живом плане, в который они органично вплетают план кукольный. Остается только удивляться, как с помощью простых и незамысловатых вещей им удается рассказать целую историю. Например, с помощью обычных полиэтиленовых пакетиков с пухом изобразить целый курятник.

«Это месседж зрителю, который от театра кукол ждет только куклу. А мы показываем, что куклой может стать свет, стакан, бутылка, а не только предмет, у которого есть ручки и ножки», — говорит режиссер Яна Тумина.

«В руках артистов оживают простые предметы. Не обретая конкретного, законченного облика, они становятся идеей. Предмет не изображает, а оживает сам. Авторам удалось найти язык, не только понятный, но и интересный как детям, так и взрослым. Это не детский спектакль, в который добавили шутки для взрослых, чтобы родители не заскучали», — так описывает постановку критик Татьяна Круковская.

По сюжету в одном стране живет счастливая деревня. Вселенская гармония разрушается, когда мальчишка Бентон по глупости разрушает семью лис. Эта жестокость превращает маленького черно-бурого лисенка Домино в мифическое чудовище, которое из мести губит все на своем пути.

В спектакле звучит речь на русском, монгольском, бурятском и английском языках.

Когда: 19 октября в 18:30

Где: Молодежный театр Алтая

Цена: 400 рублей

Возраст: 12+

Дюймовочка , или Колыбельная для мамы

Трогательная и известная всем без исключения зрителям сказка о девочке ростом с дюйм по сказке Ганса Христиана Андерсона.

Это жизнеутверждающая постановка о том, как доброта, отзывчивость и вера в лучшее помогают обрести счастье.

Спектакль «Дюймовочка , или Колыбельная для мамы» teatr-ulger.ru Спектакль «Дюймовочка , или Колыбельная для мамы» teatr-ulger.ru Спектакль «Дюймовочка , или Колыбельная для мамы» teatr-ulger.ru

Кстати, в постановке театра «Ульгэр» зрителям обещают не привычную всем концовку. В финале маленький потерявшийся ребенок возвращается к маме, колыбельную которой Дюймовочка сохранила в памяти и напевала себе во время своих нелегких странствий.

Так что родители сдержать слезы точно не смогут.

Когда: 20 октября в 10:00 , 13:00 и 15:00

13:00 и 15:00 Где: Театр кукол «Сказка»

Цена: 250 рублей

Возраст: 6+

УльгэрShow

Представление-портал, которое обещает на целый час забрать зрителей из повседневной жизни.

Трехметровый тигр, похожий на китайского дракона, гимнастка из света, куклы-туземцы из Африки, мексиканские и японские мотивы — в постановке вы увидите все возможные чудеса театра кукол, цирка, светового и музыкального шоу.

Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru Представление «УльгэрShow» teatr-ulger.ru

Каждый зритель сможет сам стать участником представления и выйти на сцену для зрелищного массового номера или подкинуть со своего места в зале гигантские, но лёгкие прыгучие шары.

Микс из музыки, игры света и тени, танцев и акробатики влюбляет, завораживает и остаётся в воспоминаниях навсегда.