Сказку сделали былью. Как в Барнауле открыли новое здание театра кукол

31 августа театр кукол «Сказка» впервые открыл свои двери. Торжественную красную ленточку вместе с директором Надеждой Васильевой перерезал губернатор Виктор Томенко.

«Хотим такой же»

«Вы когда-нибудь бывали на открытии нового театрального здания?» — такой вопрос залу задал ректор Новосибирского театрального института, который приехал в Барнаул в качестве гостя.

Риторический вопрос ректора очень точен: обычно театры в России (не только кукол) только реконструируют. Открытие совершенно нового здания — редкое явления всероссийского масштаба.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

Поэтому неудивительно, что первыми «Сказку» посетили первые лица края и депутаты.

«Впечатление, что действительно находишься в храме искусства, театральном доме, когда пришел и не хочется уходить», — поделился Виктор Томенко, пообещав еще раз прийти в «Сказку» на постановку для взрослых.

Архитектор здания Евгений Тоскин отметил, что после этого объекта ему постоянно звонят из других регионов, чтобы узнать, можно ли им возвести подобный театр. Приходится объяснять, что сделать это не так просто.

«Когда мне говорят „Мы хотим такой же театр“, начинаю объяснять — для этого нужны много денег, хорошая площадка, политическая волю и большое желание. Я месяц назад был в Тюмени — встреча ничем не кончилась, хотя регион богаче Алтая», — эмоционально пояснил Тоскин.

Цифра Более 500 млн рублей было выделено на строительство театра кукол и его оборудование. Практически вся сумма — из краевого бюджета.

Новые возможности театра будут задействованы и в многочисленных театральных проектах. Так, директор Надежда Васильева анонсировала межрегиональный учебный форум для художников по свету — он стартует в «Сказке» в октябре.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

Официальная часть открытия завершилась большим праздничным концертом.

Наконец построили

Новый дом театр кукол ждал несколько лет. В 2014 году старое здание на ул. Пушкина признали аварийным.

Сначала артисты нашли временный приют в ДК Моторостроителей, затем в бывшем здании кинотеатра «Родина».

Строительство нового театра на ул. Пушкина стартовало в 2018 году, а официальное разрешение получило летом этого года.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дима Лямзин.

Новое здание порадует зрителей большим зрительным залом на 203 человека со специальными трансформирующимися креслами.

Сцену будет закрывать абстрактный занавес от художника-монументалиста из Пятигорска Александра Кирпичева.

Также на сцене установлен светодиодный экран, а свет и звук будут воспроизводить на европейском оборудовании.

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

На первом этаже самых маленьких зрителей будет ждать отдельный зал «Театра на подушках». Также здесь расположено кафе.

Фойе второго этажа предусмотрено для проведения новогодних интермедий и других праздничных событий.

На какие премьеры идти

Первые маленькие зрители смогут зайти в «Сказку» 4 сентября — им покажут спектакли «Денискины рассказы» и «Репку».

В Барнауле торжественно открыли театр кукол «Сказка». Дмитрий Лямзин.

В сентябре также покажут две премьерных постановки — 11 сентября «Рассказ собаки» по рассказу Марка Твена (12+) и 16 сентября «Паша» по роману Павла Селукова (16+).

Что еще готовят барнаульские театры для нового театрального сезона — читайте в разборе «Афиши» здесь.