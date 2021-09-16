Алтайская драма вошла в тройку лидеров среди региональных театров страны

Алтайский театр драмы вошел в шорт-лист международной театральной премии «Звезда театрала». Он борется за звание лучшего регионального театра страны.

В шорт-лист по результатам зрительского голосования попадают только три лидера. Так, вместе с Алтайской драмой, в финал вошли Севастопольский русский драматический театр им. Луначарского и Ярославский театр драмы им. Волкова.

Голосование премии продолжается, отдать свой голос за лучший региональный театр и других номинантов можно здесь.

Продлится конкурс до декабря. Имена победителей станут известны 6 декабря во время праздничной церемонии награждения в Театре Вахтангова, пишет kino-teatr.ru.

«Звезда театрала» — это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий.