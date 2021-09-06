Титулованная театральная студия зовет барнаульцев на бесплатные занятия

Театральная мастерская Алтайского госуниверситета Homo Artisticus объявила новый набор. Прийти на него может любой желающий старше 14 лет.

Чтобы пройти отбор в студию, нужно подготовить и прочитать стихотворение, басню и отрывок из прозы.

Наборы пройдут 20, 22, 24 сентября в 19:00, а также 26 сентября в 15:00 в актовом зале АГУ (пр.Социалистический, 68а).

С собой нужно обязательно иметь сменную обувь и защитную маску.

Спектакль «Про Федота-стрельца» в мастерской Homo Artisticus. vk.com/homo_artisticus.

Что известно о мастерской

Театральная мастерская Homo Artisticus существует в АГУ с 2013 года. За это время она получила звание народного театра, множество наград различных фестивалей и конкурсов.

Также мастерская ежегодно проводит собственный театральный фестиваль «Облепиха».

В 2021 году участники студии побывали в Крыму на всероссийском творческом форуме «Таврида», где выиграли многотысячные гранты на создание театральных проектов.

Студийцы Homo Artisticus занимаются актерским мастерством, сценической речью, сцендвижением, заняты в постановках спектаклей и студенческих событиях АГУ. Занятия бесплатные.