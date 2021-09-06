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Титулованная театральная студия зовет барнаульцев на бесплатные занятия

Театральная мастерская Алтайского госуниверситета Homo Artisticus объявила новый набор. Прийти на него может любой желающий старше 14 лет.

Театральная мастерская Homo Artisticus
Театральная мастерская Homo Artisticus
vk.com/homo_artisticus

Чтобы пройти отбор в студию, нужно подготовить и прочитать стихотворение, басню и отрывок из прозы.

Наборы пройдут 20, 22, 24 сентября в 19:00, а также 26 сентября в 15:00 в актовом зале АГУ (пр.Социалистический, 68а).

С собой нужно обязательно иметь сменную обувь и защитную маску.

Спектакль &quot;Про Федота-стрельца&quot; в мастерской Homo Artisticus.
Спектакль «Про Федота-стрельца» в мастерской Homo Artisticus.
vk.com/homo_artisticus.

Что известно о мастерской

Театральная мастерская Homo Artisticus существует в АГУ с 2013 года. За это время она получила звание народного театра, множество наград различных фестивалей и конкурсов.

Также мастерская ежегодно проводит собственный театральный фестиваль «Облепиха».

В 2021 году участники студии побывали в Крыму на всероссийском творческом форуме «Таврида», где выиграли многотысячные гранты на создание театральных проектов.

Студийцы Homo Artisticus занимаются актерским мастерством, сценической речью, сцендвижением, заняты в постановках спектаклей и студенческих событиях АГУ. Занятия бесплатные.

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