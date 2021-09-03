Убили собаку. В Молодежном театре поставили детектив, где расследование ведет мальчик с аутизмом

Если кратко говорить о сюжете, все просто: мальчик, расследуя убийство соседской собаки, случайно открывает и разгадывает собственную семейную тайну. А потом доказывает теорему Пифагора.
Это девятый спектакль Андрея Воробьева. В репертуаре МТА сейчас есть три его работы: «Сиротливый запад» по пьесе Мартина Макдонаха, «Камедыя» Каэтана Марашевского и «Мсье Ибрагим и цветы Корана» по роману Эрика-Эммануэля Шмитта.
О «Загадочном ночном убийстве собаки» на одной из репетиции Воробьев сказал так: «Вчера во время прогона казалось, что это мой лучший спектакль, позавчера — что худший. Это очень непростой материал».
Образ мальчика
Материал действительно можно назвать непростым. Это новая высота — поставить спектакль с героем, который воспринимает действительность иначе. Кристофер Бун — аутист. И скажем честно: чтобы подойти к этой роли с тактом и осторожностью, а не показать «стереотипного дурачка», нужно быть как минимум добротным мастером. К сожалению, иногда и на игру актеров, исполняющих роли совершенно здоровых людей, без слез не взглянешь.
Когда смотришь на Владимира Кулигина в роли Кристофера Буна, не возникает чувства неправильного. Его рваные повторяющиеся взмахи ладонями, повороты головы не выглядят вынужденными — ощущения, что актер мучительно отсчитывает секунды, когда его рука снова должна дернуться, — нет. Эти детали и работают на образ человека с расстройством, и являются инструментами, которые помогают взаимодействовать с другими актерами и отыгрывать реакции на происходящее.
Кристофер ненавидит прикосновения и не касается никого даже взглядом. Он любит находиться в одиночестве — и с радостью стал бы космонавтом.
Из-за своей особенности Бун плохо социализирован: очевидные вещи кажутся ему какой-то абракадаброй — это отталкивает его и «нормальных» друг от друга. И режиссер визуально подчеркивает отчужденность героя: между Кристофером и другими людьми все время есть преграда. Например, его комната-куб или железная дорога, которую он строит вокруг себя, как магический круг, будто бы надеясь оградиться от полученной информации, которая в итоге все-таки выводит его за рамки и заставляет покинуть привычный мир.
Форма
Первый акт спектакля — детектив. Герой разгадывает убийство соседской собаки, опрашивает свидетелей, находит улики — в общем занимается полноценным расследованием. Но все это фантазия мальчика — написанная им книга. Или нет — ведь Кристофера пугают выдуманные истории и, как он сам пишет, все это чистая правда. Фантазия это или реальность — загадка для зрителя на антракт.
Сценическое оформление строгое — огромный экран за спинами героев по ходу действия показывает иллюстрации этой книги — графические рисунки, статичные и анимированные, есть и небольшие видеозарисовки — работы актрисы Виктории Проскуриной и художника Виталия Борисова.
Во втором акте спектакля используется прием «театр в театре» — герои готовят спектакль по книге Кристофера. Это логически продолжает сюжетную линию мальчика.
Большая доля данной части спектакля похожа на компьютерную игру, ведь именно здесь герой решается покинуть родную улицу и отправиться в совершенном одиночестве в другой город. Это квест, где есть цель, к которой герой идет, раз за разом поднимаясь на более сложный уровень — от покупки билета в кассе к спасению любимой крысы из-под колес вагона метро.
Проблемы
«Загадочное ночное убийство собаки», конечно, не про плохое отношение к животным. Он об отношениях между людьми, познании и понимании мира.
Спектакль легко проходится по проблемам людей с особенностями — нетерпимостью окружающих, которые вынуждены помогать и делают это, скрипя зубами. Или проблема адаптации — когда директор школы не желает позволить Кристоферу досрочно сдать экзамен, чтобы и другие дети не стали требовать особенного отношения к себе.
Особенно притягивает в спектакле постановка общечеловеческих вопросов. Например, потребность в любви. Есть образ матери, который обязательно вызовет дискуссию: Джуди устает от того, что не может подарить любовь сыну, даже вместо объятия она может лишь обменяться с ним прикосновением ладоней. Она не чувствует тепла ни от сына, который не может его дать, ни от мужа — и уходит к другому человеку, но и с ним не находит счастья.
Спектакль позволяет не только понять проблемы мировосприятия аутистов и любых других людей с особенностями, но и посмотреть на свою собственную жизнь другими глазами. Бун похож на чистый лист, на который еще не успели поставить штамп. Он ребенок, который своими рассуждениями (например, о бессмысленности и абсурдности метафор) застает врасплох. Кристофер познает мир, а мы делаем это вместе с ним.
Когда посмотреть
Премьера 8 и 9 сентября в 18:30. 12+