Убили собаку. В Молодежном театре поставили детектив, где расследование ведет мальчик с аутизмом

Театр начинается с вешалки, а репетиция в нем — с того, как актеры пытаются проколоть вилами пса. Это «Загадочное ночное убийство собаки» по пьесе Саймона Стивенса. Постановкой в МТА занимается режиссер Андрей Воробьев. Что ждет зрителя, и где там на самом деле собака зарыта — в обзоре altapress.ru.

Если кратко говорить о сюжете, все просто: мальчик, расследуя убийство соседской собаки, случайно открывает и разгадывает собственную семейную тайну. А потом доказывает теорему Пифагора.

Это девятый спектакль Андрея Воробьева. В репертуаре МТА сейчас есть три его работы: «Сиротливый запад» по пьесе Мартина Макдонаха, «Камедыя» Каэтана Марашевского и «Мсье Ибрагим и цветы Корана» по роману Эрика-Эммануэля Шмитта.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Евгения Савина.

О «Загадочном ночном убийстве собаки» на одной из репетиции Воробьев сказал так: «Вчера во время прогона казалось, что это мой лучший спектакль, позавчера — что худший. Это очень непростой материал».

Образ мальчика

Материал действительно можно назвать непростым. Это новая высота — поставить спектакль с героем, который воспринимает действительность иначе. Кристофер Бун — аутист. И скажем честно: чтобы подойти к этой роли с тактом и осторожностью, а не показать «стереотипного дурачка», нужно быть как минимум добротным мастером. К сожалению, иногда и на игру актеров, исполняющих роли совершенно здоровых людей, без слез не взглянешь.

Когда смотришь на Владимира Кулигина в роли Кристофера Буна, не возникает чувства неправильного. Его рваные повторяющиеся взмахи ладонями, повороты головы не выглядят вынужденными — ощущения, что актер мучительно отсчитывает секунды, когда его рука снова должна дернуться, — нет. Эти детали и работают на образ человека с расстройством, и являются инструментами, которые помогают взаимодействовать с другими актерами и отыгрывать реакции на происходящее.

Кристофер ненавидит прикосновения и не касается никого даже взглядом. Он любит находиться в одиночестве — и с радостью стал бы космонавтом.

Из-за своей особенности Бун плохо социализирован: очевидные вещи кажутся ему какой-то абракадаброй — это отталкивает его и «нормальных» друг от друга. И режиссер визуально подчеркивает отчужденность героя: между Кристофером и другими людьми все время есть преграда. Например, его комната-куб или железная дорога, которую он строит вокруг себя, как магический круг, будто бы надеясь оградиться от полученной информации, которая в итоге все-таки выводит его за рамки и заставляет покинуть привычный мир.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Евгения Савина.

Форма

Первый акт спектакля — детектив. Герой разгадывает убийство соседской собаки, опрашивает свидетелей, находит улики — в общем занимается полноценным расследованием. Но все это фантазия мальчика — написанная им книга. Или нет — ведь Кристофера пугают выдуманные истории и, как он сам пишет, все это чистая правда. Фантазия это или реальность — загадка для зрителя на антракт.

Сценическое оформление строгое — огромный экран за спинами героев по ходу действия показывает иллюстрации этой книги — графические рисунки, статичные и анимированные, есть и небольшие видеозарисовки — работы актрисы Виктории Проскуриной и художника Виталия Борисова.

Во втором акте спектакля используется прием «театр в театре» — герои готовят спектакль по книге Кристофера. Это логически продолжает сюжетную линию мальчика.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Евгения Савина.

Большая доля данной части спектакля похожа на компьютерную игру, ведь именно здесь герой решается покинуть родную улицу и отправиться в совершенном одиночестве в другой город. Это квест, где есть цель, к которой герой идет, раз за разом поднимаясь на более сложный уровень — от покупки билета в кассе к спасению любимой крысы из-под колес вагона метро.

Проблемы

«Загадочное ночное убийство собаки», конечно, не про плохое отношение к животным. Он об отношениях между людьми, познании и понимании мира.

Спектакль легко проходится по проблемам людей с особенностями — нетерпимостью окружающих, которые вынуждены помогать и делают это, скрипя зубами. Или проблема адаптации — когда директор школы не желает позволить Кристоферу досрочно сдать экзамен, чтобы и другие дети не стали требовать особенного отношения к себе.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Евгения Савина.

Особенно притягивает в спектакле постановка общечеловеческих вопросов. Например, потребность в любви. Есть образ матери, который обязательно вызовет дискуссию: Джуди устает от того, что не может подарить любовь сыну, даже вместо объятия она может лишь обменяться с ним прикосновением ладоней. Она не чувствует тепла ни от сына, который не может его дать, ни от мужа — и уходит к другому человеку, но и с ним не находит счастья.

Спектакль позволяет не только понять проблемы мировосприятия аутистов и любых других людей с особенностями, но и посмотреть на свою собственную жизнь другими глазами. Бун похож на чистый лист, на который еще не успели поставить штамп. Он ребенок, который своими рассуждениями (например, о бессмысленности и абсурдности метафор) застает врасплох. Кристофер познает мир, а мы делаем это вместе с ним.

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». Евгения Савина.

Когда посмотреть

Премьера 8 и 9 сентября в 18:30. 12+