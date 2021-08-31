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«В будущее пустят не всех». О чем новая книга Виктора Пелевина

В конце августе вышла новая, восемнадцатая книга Виктора Пелевина Transhumanism Inc. Это роман в рассказах, название которого отсылается к философской концепции трансгуманизма.

Книга Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
Книга Виктора Пелевина TRANSHUMANISM INC.
Эксмо

Действие романа происходит в будущем и основывается на идее продления жизни человека путём отделения человеческого мозга от тела с целью перемещения сознания в альтернативную цифровую реальность.

Издатели говорят, что у автора получился «поразительный квест». Это переплетение захватывающих историй о юности, любви, смерти, одиночестве — и нашей иллюзии, что рядом кто-то есть.

Увлекательный триллер о будущем и одновременно о повседневной жизни, увиденной под необычным углом. Читатели в этом незнакомом мире наверняка узнают либо себя, либо своих знакомых.

«Выстоявшая в борьбе с половцами, печенегами, тевтонами и прочими ворогами земля русская в очередной раз восстала из пепла Добрым Государством, последним на земле оплотом гуманного светского авторитаризма. Обеспеченное население владеет биохолопами, но не стали ли биороботами сами люди? А может быть, люди были ими всегда? «, — анонсировали книгу издательства «ЛитРес» и «Эксмо».

Книга доступна в трех версиях: обычной бумажной, электронной и аудио — роман Пелевина озвучили актер Максим Суханов, журналист Ксения Собчак и книжный критик Галина Юзефович.

О последних тенденциях в литературном мире также можно узнать из интервью бывшего декана факультета журналистики и директора «Кванториум.22» Сергея Манскова.

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