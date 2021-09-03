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Пусть меня научат. Какие клубы в Барнауле начали набор детей

Сентябрь — это не только школьная пора, но и «кружковая». На какие занятия пойдет ваш ребенок после уроков, решать вам, а «Афиша» только подскажет самые интересные направления.

Рисунок. Рисование.
Рисунок. Рисование.
СС0

Искусство

В Барнауле работают десятки изостудий на любой вкус, возраст и месторасположение. Но если ребенку хочется чего-то необычного, то вполне можно записаться в архитектурную мастерскую «Азбука декора». Здесь на занятиях знакомят с мировой и местной архитектурой, овладевают основами моделирования и конструирования, создают макеты.

Где: ЦДТТ, ул. Антона Петрова, 184а.
Возраст: 7−18 лет.
Стоимость: бесплатно.

Рисунок. Рисование.
Рисунок. Рисование.
СС0

Развить художественные навыки можно и в студии «ФотоКиноМульти». Ребят познакомят с основными приемами выразительности, научат фотографировать, снимать монтировать и даже рисовать анимацию.

Где: Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, ул. Пионеров, 2.
Возраст: 10−18 лет.
Стоимость: бесплатно.

Каллиграфия, почерк
Каллиграфия, почерк
СС0

Каллиграфия — еще одна часть серьезного современного искусства, но начать можно с малого. Например, сходить на курсы по коррекции почерка. Красивому письму обещают научить за 24 занятия. Учителя русского языка скажут вам «спасибо».

Где: пр. Энергетиков, 10 .
Возраст: 7−14 лет.
Стоимость: бесплатно.

Техника

Если ваш ребенок показывает неподдельный интерес к машинам и скорости, то можно отвести его в «Школу картинга». Занятия проходят два часа. Первая половина посвящена теории, где научат анализировать дорожные ситуации, а вторая — практике, где ученик получит навыки безопасного и уверенного вождения.

Где: ул Власихинская, 166.
Возраст: 5−14 лет.
Стоимость: 1100 рублей за 1 занятие.

Картинг.
Картинг.
vk.com

В автомотоклубе «Горизонт» дети изучают правила дорожного движения, историю картинга, основы устройства и управления картом, основы слесарного дела. Ребята постарше научатся ремонтировать карт и управлять им.

Где: Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, ул. Пионеров, 2.
Возраст: 9−18 лет.
Стоимость: бесплатно.

Спорт

Академия фигурного катания на роликовых коньках обещает авторскую систему тренировок в закрытом помещении и на свежем воздухе. После занятий ваш ребенок точно станет самым крутым роллером во дворе.

Где: СК «Темп», пр. 1-й Балтийский, 9.
Возраст: 4−17 лет.
Стоимость: Абонемент — 3000 рублей, первое занятие — 550 рублей.

Чемпионат АГАУ по чирлидингу.
Чемпионат АГАУ по чирлидингу.
АГАУ.

Если ваша дочь-подросток теряется, что выбрать — спорт или танец, то ей точно нужно в студию Fly. Здесь проводятся занятия по чир-спорту. Он разделяется на акробатическое направление (то, что мы называем «чирлидинг») и танцевальное (или артистическое, «перфоманс»).

Где: Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи, ул. Пионеров, 2.
Возраст: 14−18 лет.
Стоимость: бесплатно.

Театр

Театральная студия «Старая школа» имеет ряд преимуществ. Во-первых, занятия проводятся с профессиональными педагогами и режиссером. Во-вторых, студийцев нередко привлекают в основные постановки Молодежного театра Алтая — а это незабываемый опыт. В-третьих, здесь обязательно расскажут, как поступить в театральный вуз.

Где: ул. Деповская, 22.
Возраст: 7−18 лет.
Стоимость: 2000 рублей за 8 занятий в месяц.

Спектакль &quot;Декамерон&quot; в &quot;Крепостном театре&quot;
Спектакль «Декамерон» в «Крепостном театре»
vk.com/krepostnoi_teatr

Набор детей объявил барнаульский «Крепостной театр». Три раза в неделю тут проводятся занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, гриму, вокалу, жонглированию и фехтованию. А еще ребятам обещают совместные походы в театр и экскурсии по закулисью.

Где: ул. Молодежная, 26.
Возраст: 4−16 лет.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Разное

Еще один кружок, который наверняка поможет учебному процессу, — это курсы по скорочтению. Каждое занятие длительностью 1 час развивает внимание, память, логическое мышление, а также повышается успеваемость ребенка в целом.

Где: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная 23.
Возраст: 8−16 лет.
Стоимость: 8800 рублей за курс из 10 занятий.

В Барнауле прошел конкурс &quot;Маленькие Мисс и Мистер&quot;
В Барнауле прошел конкурс «Маленькие Мисс и Мистер»
Предоставлено Татьяной Жилиной

Всем модницам и модникам — прямая дорога в школу юного модельера «Мой стиль». Детям преподают основы хореографии и дефиле, образное действие, стилистику, композицию коллекций. Вовлечение в мир моды проходит в игровом и музыкальном стиле.

Где: Дом художественного творчества детей, ул. Антона Петрова, 233-а.
Возраст: 5−18 лет.
Стоимость: бесплатно.

Еще больше кружков можно найти на портале «После уроков». Но «Афиша» советует уточнять информацию по тем контактам, что дает сайт.

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