Барнаульская школа моделей объявила набор детей от четырех лет

Барнаульское модельное агентство Татьяны Жилиной объявило набор на новый сезон. Приглашаются дети от четырех лет, а также юноши и девушки.

В Барнауле прошел конкурс "Маленькие Мисс и Мистер"

В программе обучения в модельной школе — уроки дефиле, хореографии, фотопозирование, актерское мастерство, психология, этикет, макияж, вокал, парикмахерское искусство, английский язык.

Агентство работает в Барнауле больше 10 лет и ежегодно проводит множество конкурсов: «Краса Барнаула», «Принцесса Алтая», «Королева Красоты», «Красавица Зима», «Маленькая Мисс Барнаул» и другие.

В краевой столице прошел конкурс «Краса Барнаула — 2021» Предоставлено Татьяной Жилиной

Победители конкурсов часто отправляются представлять регион на всероссийских конкурсах.

Первый набор состоится 29 августа по адресу: пр. Красноармейский, 72, офис 1106. Детей приглашают в 12:00, молодых людей — в 13:00.

Также допнабор будет вестись в течение сентября. Записаться на него можно по телефону +7−962−792−40−05.