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Эмоции через край: как в Барнауле выбрали мисс и мистера Алтай

Слезы радости и неподдельные эмоции — прошедший в Барнауле конкурс красоты «Мисс и Мистер Алтая» запомнится надолго и самим участникам, и зрителям.

В Барнауле выбрали "Мисс и Мистер Алтай"
В Барнауле выбрали "Мисс и Мистер Алтай"
Предоставлено Татьяной Жилиной

Конкурс традиционно проводило модельное агентство Татьяны Жилиной.

За титул самых красивых и талантливых боролись семь девушек и восемь парней.

Участники конкурса смогли показать себя со всех сторон — продефилировали в красивых и необычных нарядах, удивили жюри своими музыкальными и танцевальными номерами, доказав, что каждый из них по-своему уникален.

В результате звание «Мисс Алтай» получила Полина Вдовина. Марина Толстопятова стала первой вице-мисс Алтая, Татьяна Иванина — второй вице-мисс, Елена Сулима — третьей вице-мисс.

Из мужчин лучшим стал Михаил Варнаков. Он будет представлять наш край на финале конкурса «Мистер Россия».

Титул «Первый вице-мистер» получил Илья Рогожин, второй звание получил Никита Колесников, третьим стал Святослав Борзенков.

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