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В барнаульском театре научат играть, жонглировать и фехтовать

«Крепостной театр» в Барнауле приглашает на занятия детей с 4 до 16 лет и взрослых от 18 лет на театральные занятия. Здесь всех обещают научить играть и выступать на сцене.

Открытие Крепостного театра в Барнауле.
Открытие Крепостного театра в Барнауле.
Анна Зайкова.

Для детей и подростков проходят занятия по сценической речи, актерскому мастерству, вокалу, пластике, жонглированию, фехтованию. Два раза в год маленькие актеры участвуют в спектаклях, которые педагог ставит вместе с ними.

Взрослых обучат актерскому мастерству, четкой дикции, вокалу. Также в «Крепостном» появился новый проект «Пластическая драма».

«На занятиях будет работа с телом — вас научат слышать и слушать себя, двигаться в ритм музыки, а также взаимодействовать с партнером без слов, опираясь исключительно на пластику. Если у вас нет этих знаний — бояться не стоит, курс рассчитан как на тех, кто только познает азы, так и на профессионалов своего дела», — говорят в театре.

Еще здесь можно пройти курс «Юмора и комедии» — проект направлен как на индивидуальные выступления в юмористическом жанре (Stand Up), так и на командные. С режиссером курса участники создадут собственные юмористические сценарии, с которыми выйдут по окончанию курса на сцену театра.

Занятия проходят по двум адресам: ул. Кирова, 51А и ул. Молодежная, 26. Записаться на занятия можно по телефону — 8−913−024−07−79 (Александр Сергеевич).

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