Барнаульцев зовут на мастер-классы по изготовлению духов и аптечного мыла

Туристический центр «Горная аптека» приглашает барнаульцев и туристов на свои мастер-классы. Расписание на февраль они опубликовали в своих соцсетях.

Так, 10 и 23 февраля в ресторации будут играть классические и популярные произведения на фортепиано.

12 февраля будут учить печь печатный пряник (начало в 10:00, цена 350−750 рублей), а 13 февраля — лепить сибирские пельмени по рецепту шеф-повара (начало в 12:00, цена 1000−1500 рублей).

14 февраля здесь можно устроить романтический вечер — будет играть живая музыка, споет Екатерина Кириенко.

19 февраля «Горная аптека» приглашает на магическое представление в местных подвалах — посетителям покажут интересные опыты и расскажут о городских легендах. Начало в 16:00 и 18:00, цена — 500 рублей.

25 февраля в турцентре пройдет мастер-класс по созданию индивидуального парфюма. Проведет его Ольга Замилова — создательница духов «Сад оружейника», посвященных памяти Михаила Калашникова.

Стоимость участия — 4500 рублей, начало в 17:30.

26 февраля в театральной гостиной актриса Алена Елясова сыграет моноспектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Начало в 19:00.

27 февраля всех желающих научат изготовлять аптечное мыло с натуральными добавками. Начало в 12:00, цена — 400 рублей.