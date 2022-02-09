Золотые фантазии. В барнаульской галерее открылась выставка художницы из Москвы

В барнаульской галерее «Турина гора» открылась персональная выставка художницы из Москвы, уроженки Алтайского края Анастасии Крыловой. Всего представлено 22 работы, выполненных в смешанной технике.

Что известно о художнике

Анастасия родилась в Барнауле, закончила Новоалтайское училище, ее учителями были Алексей Дрилев и Пиргельди Широв.

Затем она поступила в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества им. Глазунова. Сразу после окончания стала преподавать в академии акварели и изящных искусств им. Андрияки.

Сейчас Крылова живет и работает в Москве. Ее картины находятся в частных коллекциях и музеях России, Швейцарии, Италии, Черногории, Китае.

Привет Климту

Анастасия Крылова придерживается в основном реалистического направления — в частности, она писала портреты многих знаменитостей, например, Владимира Меньшова и Веры Алентовой.

Но на выставку в Барнаул она отправила свои экспериментальные работы, на которых представлены фантазийные, эмоциональные женские образы-ипостаси, обрамленные золотой пылью — как на произведениях любимого ею гения Густава Климта.

Девушка экспериментировала не только с сюжетами, но и материалами — оставив свою любимую акварель, она взялась за тушь, акрил, смолу, поталь.

В галерее «Турина гора» открылась выставка Анастасии Крыловой altapress.ru В галерее «Турина гора» открылась выставка Анастасии Крыловой altapress.ru

Тем не менее, в образности нашлось место и реальным персонажам. Балерина Майя Плисецкая в видении Анастасии Крыловой выглядит бесподобно женственной, трепетной. В ее лице и длинной шее отражается человеческое воплощение благородного лебедя, что находятся на соседней композиции.

Движение души отображены и на других ее полотнах — в «Пробуждение бабочки», «Вдыхаю», «Ветер перемен» и других.

«По признанию Анастасии, ее волнует женский взгляд на мир, природу и общество во всех возможных ипостасях — как художницы, матери, жены. Поэтому многие образы во многом собирательные, но есть и портреты и автопортреты», — рассказала организатор выставки Екатерина Левина.

Посмотреть работы московской художницы можно будет до 8 марта. Вход свободный.

Планы на год

В марте 2022 года галерея «Турина гора» отмечает 20 лет.

В юбилейный год здесь запланировано несколько выставок. В частности, здесь будут экспонироваться портреты алтайских искусствоведов; картины, тематически объединенные черным цветом; а также зарубежные миниатюры из стран Востока.