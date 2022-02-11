Что увидят зрители
В первый день работы зрителям покажут четыре полнокупольные программы для разных возрастов — 6+ и 12+.
Среди них есть премьерная — это «Воздушные замки» об оптических явлениях в космосе.
- 11:00 — «Хрумка и волшебная планета»: под руководством гнома Астронома лесные жители теперь могут наблюдать в телескоп разные небесные явления и учиться астрономии, а Хрумка очень хочет полететь в космос. Исполнится ли мечта нашего маленького героя?
- 13:00 — «Дракоша и пропавшая звезда»: в доступной и увлекательной форме малыши знакомятся с созвездиями северного полушария неба.
- 15:00 — «Воздушные призраки»: где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим голландцем? Как образуются миражи, гало, венцы? Удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия.
- 17:00 — «Путешествия по солнечной системе»: зрители не просто получают информацию о планетах солнечной системы, но и становятся участниками потрясающего путешествия. В фильме использованы последние научные данные о природе планет и их спутников, о нашей звезде — Солнце.
В воскресенье 13 февраля также запланированы четыре программы. Расписание можно посмотреть в «Афише» в разделе «Детям».
Что изменилось
Поменялась стоимость входа — теперь детский билет стоит 165 рублей, взрослый — 200 рублей. Работает наличный и безналичный расчет. Взрослым на входе нужно подготовить QR-код.
Добавилось несколько новых полнокупольных программ. В «Путь Европы к звездам» зрители совершат путешествие «за кулисы» одного из главных астрономических комплексов на планете — Европейской Южной Обсерватории.
В программе «Неукротимая планета» расскажут о глубинных процессах, происходящих в недрах Земли, о вулканах, цунами и движениях континентов.
Каким будет планетарий
В планетарии будет два зала на 45 мест — один демонстрационный, второй — для научно-популярного кино.
Для центра купили уникальное оборудование, солярный телескоп, пульт лектора и специальную мебель, предназначенную для просмотра полнокупольных программ.
«"На сегодня мы единственный планетарий в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D формате. У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского ученого для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование — симулятор звездного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени», — рассказал ранее директор планетария Павел Ягодкин.
В здании также реконструируют второй этаж, фасад и прилегающую территорию.
Кроме этого, в 2023 году планируется модернизировать помещения новым цифровым оборудованием.