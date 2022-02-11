12 февраля барнаульский планетарий начинает работу на новом месте — в бывшем здании кинотеатра «Родина». В первый же день зрители смогут увидеть совершенно новую программу.

Что увидят зрители

В первый день работы зрителям покажут четыре полнокупольные программы для разных возрастов — 6+ и 12+.

Среди них есть премьерная — это «Воздушные замки» об оптических явлениях в космосе.

11:00 — «Хрумка и волшебная планета»: под руководством гнома Астронома лесные жители теперь могут наблюдать в телескоп разные небесные явления и учиться астрономии , а Хрумка очень хочет полететь в космос. Исполнится ли мечта нашего маленького героя?

а Хрумка очень хочет полететь в космос. Исполнится ли мечта нашего маленького героя? 13:00 — «Дракоша и пропавшая звезда»: в доступной и увлекательной форме малыши знакомятся с созвездиями северного полушария неба.

15:00 — «Воздушные призраки»: где и при каких обстоятельствах можно встретиться с брокенским призраком и летучим голландцем? Как образуются миражи , гало , венцы? Удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия.

гало венцы? Удивительные оптические явления на куполе планетария с эффектом присутствия. 17:00 — «Путешествия по солнечной системе»: зрители не просто получают информацию о планетах солнечной системы , но и становятся участниками потрясающего путешествия. В фильме использованы последние научные данные о природе планет и их спутников , о нашей звезде — Солнце.

В воскресенье 13 февраля также запланированы четыре программы. Расписание можно посмотреть в «Афише» в разделе «Детям».

Варианты дальнейшей модернизации планетария Михаил Полубедов , «Вечерний Барнаул»

Что изменилось

Поменялась стоимость входа — теперь детский билет стоит 165 рублей, взрослый — 200 рублей. Работает наличный и безналичный расчет. Взрослым на входе нужно подготовить QR-код.

Добавилось несколько новых полнокупольных программ. В «Путь Европы к звездам» зрители совершат путешествие «за кулисы» одного из главных астрономических комплексов на планете — Европейской Южной Обсерватории.

В программе «Неукротимая планета» расскажут о глубинных процессах, происходящих в недрах Земли, о вулканах, цунами и движениях континентов.

Барнаульский планетарий в «Родине». Надежда Чехович.

Каким будет планетарий

В планетарии будет два зала на 45 мест — один демонстрационный, второй — для научно-популярного кино.

Для центра купили уникальное оборудование, солярный телескоп, пульт лектора и специальную мебель, предназначенную для просмотра полнокупольных программ.

«"На сегодня мы единственный планетарий в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D формате. У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского ученого для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование — симулятор звездного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени», — рассказал ранее директор планетария Павел Ягодкин.

В здании также реконструируют второй этаж, фасад и прилегающую территорию.

Кроме этого, в 2023 году планируется модернизировать помещения новым цифровым оборудованием.