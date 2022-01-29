Власти показали, какой еще апгрейд ждет Барнаульский планетарий

С 12 февраля барнаульцев приглашают на регулярные сеансы в планетарий, который переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина». Но на этом модернизация звездного дома не заканчивается.

Один из демонстрационных залов на 45 мест к этой дате будет полностью готов принять гостей, сообщает сайт города.

Завершается оборудование и еще одного зала — научно-популярного кино, который смогут посещать также 45 человек.

Следующим этапом станет ремонт второго этажа, реставрация фасадной части здания и благоустройство территории на улице.

Кроме этого, в 2023 году планируется модернизировать помещения новым цифровым оборудованием.

«Общество Сферическое Кино» готово оказать в этом содействие.

«Через два месяца запланируем новую встречу с представителями компании, чтобы уже более предметно и детально обсудить эскизные решения того, каким будет интерактивное пространство нашего планетария, и начать подготовку к конкурсной процедуре», — заявил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Одновременно с ремонтом и модернизацией планетария власти планируют заниматься и расширением штата учреждение, а также разнообразить демонстрационные проекты и другой контент.