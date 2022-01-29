29 января -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Власти показали, какой еще апгрейд ждет Барнаульский планетарий

С 12 февраля барнаульцев приглашают на регулярные сеансы в планетарий, который переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина». Но на этом модернизация звездного дома не заканчивается.

Варианты дальнейшей модернизации планетария
Варианты дальнейшей модернизации планетария
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Один из демонстрационных залов на 45 мест к этой дате будет полностью готов принять гостей, сообщает сайт города.

Завершается оборудование и еще одного зала — научно-популярного кино, который смогут посещать также 45 человек.

Следующим этапом станет ремонт второго этажа, реставрация фасадной части здания и благоустройство территории на улице.

Кроме этого, в 2023 году планируется модернизировать помещения новым цифровым оборудованием.

«Общество Сферическое Кино» готово оказать в этом содействие.

«Через два месяца запланируем новую встречу с представителями компании, чтобы уже более предметно и детально обсудить эскизные решения того, каким будет интерактивное пространство нашего планетария, и начать подготовку к конкурсной процедуре», — заявил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Одновременно с ремонтом и модернизацией планетария власти планируют заниматься и расширением штата учреждение, а также разнообразить демонстрационные проекты и другой контент.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость