Мэр Барнаула с внуком побывал на тестовом показе в обновленном планетарии

Глава Барнаула Вячеслав Франк с внуком Артемом побывали 9 января, на тестовом показе в планетарии, который обосновался в здании бывшего кинотеатра «Родина».

Вместе с ними учреждение посетили заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и председатель комитета по культуре Валерий Паршков, пишет «Вечерний Барнаул».

В здании провели капитальный ремонт зрительного зала на 45 мест, кровли, системы вентиляции и пожарной сигнализации, а также купили уникальное оборудование, солярный телескоп, пульт лектора и мебель, рассказал директор планетария Павел Ягодкин.

Из городского бюджета на это выделили около 18 млн рублей.

«На сегодня мы единственный планетарий в России с возможностью показывать образовательные программы в 3D формате. У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского ученого для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование — симулятор звездного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени», — отметил Ягодкин.

Работу в полном формате планируют начать в феврале.

Бывший кинотеатр «Родина» превратится не просто в планетарий, а образовательно-научный центр для детей и взрослых.



