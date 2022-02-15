Уроки взрослым. ТОП-8 спектаклей в Барнауле, на которые детям нужно привести родителей

Обычно детей в театр приводят родители. Но в нашей подборке — все ровно наоборот. «Афиша» собрала семь самых интересных спектаклей для семейного просмотра, а заодно объяснила, почему они являются таковыми.

Wonder boy

Зачем смотреть детям : понять , что настоящая дружба и любовь не зависит от твоей внешности

: понять что настоящая дружба и любовь не зависит от твоей внешности Зачем смотреть взрослым: узнать , как выглядит буллинг в среде подростков

Wonder boy — это одна из самых знаковых постановок Молодежного театра Алтая, участник множества фестивалей, в том числе премии «Золотая маска».

Историю о 12-летнем мальчике Августе, который родился и жил практически без лица, поставил режиссер Максим Соколов. В основе инсценировки — ряд книг про школьников и документальный фильм американского канала АВС о ребенке, родившемся с редким синдромом Тричера Коллинза.

Оказавшись впервые в школе, Август оказывается в среде подростков, которые бьются между собой за место под солнцем. Безусловно, в этой борьбе они не находят место для слабых и непохожих (и для их друзей тоже).

Wonder boy , спектакль МТА culture22.ru

Как в этой ситуации вести себя самому герою, окружающим его одноклассникам, учителям и родителям — вот что исследуют создатели Wonder boy.

Еще в спектакле есть много художественных отсылок к игре Minecraft — так что после просмотра можно заодно расспросить своего ребенка о ней. Уверены, они с удовольствием примерят на себя роль эксперта в области компьютерных игр.

Временно недоступен

Зачем смотреть детям : понять , что любую трудность можно преодолеть и пережить

: понять что любую трудность можно преодолеть и пережить Зачем смотреть взрослым: понять , что даже самые маленькие дети все понимают и им очень важна поддержка взрослых

Эмоционально тяжелый спектакль Молодежного театра Алтая по современной пьесе Петры Вюлленвебер в постановке режиссера Анны Зиновьевой. Показан для просмотра в качестве иллюстрации поговорки «Что имеем — не храним».

Это история обычной семьи с двумя детьми, где все хорошо — родители работают, дети учатся. Но внезапно мама попадает в смертельную аварию и жизнь идет кувырком.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Каждый пытается пережить потерю по-своему, но порознь это ни у кого не получается — коммуникационную «клиническую смерть» переживают в семье все.

Но своеобразный хэппи энд здесь все же случается в виде сближения разломленной семьи и духовного примирения со случившимся несчастьем.

Леха

Зачем смотреть детям : чтобы потом подойти к своим бабушкам и дедушкам и задать им очень много вопросов

: чтобы потом подойти к своим бабушкам и дедушкам и задать им очень много вопросов Зачем смотреть взрослым: чтобы потом подойти к своим родителям и задать им очень много вопросов

«Лёха» — трогательный спектакль в песенной форме по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой и в постановке режиссера Ирины Астафьевой.

За полтора часа сценического действия спектакля охватывает целую жизнь главного героя — Деда. Мы видим ее глазами внучки, от лица которой написан поэтический текст-монолог.

Леха

Спектакль посвящен советскому поколению бабушек и дедушек современных миленниалов, к которому относится большинство занятых в спектакле артистов — их реальные семейные воспоминания также вплетены в действие.

Ближайшие показы — 16 февраля и 19 апреля.

Василисса

Зачем смотреть детям : понять , что взросление и принятие себя — это большой и трудный путь

: понять что взросление и принятие себя — это большой и трудный путь Зачем смотреть взрослым: понять , в период взросления подростку нужно пройти большой и трудный путь , в котором надо не мешать , а помогать

Спектакль Молодежного театра Алтая по пьесе Марии Малухиной, режиссер — Виктория Печерникова. В обертке старинного русского фольклора здесь подана классическая история о взрослении подростка.

Василисса убегает от родителей в сказочный лес, куда ей вечно запрещали ходить. Позже она понимает, что запрет, в общем-то, был очень даже обоснован.

В Барнауле поставили «страшную сказку» «Василисса» Евгения Савина

Но если ты сам выбрал свой путь — то иди до конца. Только пройдя его, ты узнаешь, на что способен. И стоит ли оно того или же лучше выбрать другую дорожку.

А родителям только и остается, что запастись валидолом и наблюдать за тернистым путем своего отрока. Что поделать — такова уж нелегкая участь мам и пап.

Ближайшие показы — 19 февраля и 5 марта.

Легенда о добром Л

Зачем смотреть детям : узнать , что излишне добрым быть нельзя

: узнать что излишне добрым быть нельзя Зачем смотреть взрослым: поплакать на детском спектакле

Жил-был Лось с огромными рогами. Неожиданно на них прописались наглые «квартиранты» и обустроили целую «коммунальную квартиру». Лосю арендаторы житья не дают, но прогнать со своей головы он их не может — слишком добр.

Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин

Спектакль театра кукол «Сказка» от режиссера Елены Ложкиной-Белевич по стихам американского поэта Доктора Сьюза производит воистину волшебное впечатление — абсолютно детский по содержанию и форме, ему удается растрогать и сердца сидящих в зале родителей.

Безусловный факт — после показа дети радуются счастливому завершению истории, а мамы и папы тайком утирают слезы. Наверное, в этом и заключается сила искренней и светлой доброты.

Ближайший показ — 12 марта.

Крахмальная , 92

Зачем смотреть детям : узнать , каким было детство у их родителей без компьютеров и телефонов

: узнать каким было детство у их родителей без компьютеров и телефонов Зачем смотреть взрослым: вспомнить беззаботную юность и пересмотреть свои подходы к воспитанию детей

Исключительный спектакль, в котором, пожалуй, впервые нотации читают не детям, а взрослым, поставлен режиссером Бениамином Коцом по книге знаменитого польского педагога Януша Корчака.

В Молодежном театре Алтая поставили спектакль «Крахмальная , 92» по книге Януша Корчака Анна Зайкова

В течение двух часов артисты Молодежного театра Алтая дурачатся, веселятся, играют, а потом неожиданно переходят на серьезные разговоры о том, каким должно быть детство и как его сделать счастливым.

Ближайшие показы — 18 февраля и 10 марта.

Не ежик

Зачем смотреть детям : понять , что мама все-таки иногда бывает права

: понять что мама все-таки иногда бывает права Зачем смотреть взрослым: не мешать ребенку найти себя

Еще одна история на тему принятия себя и собственной внешности.

Маленький ежик внезапно решает, что ему совершенно не идут иголки. Лучше иметь длинные уши, как у Зайца. Ежик находит волшебный пень, который исполняет его желание. Но сделают ли его новые уши счастливым — вот в чем вопрос.

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

Очень легкий и юморной спектакль театра кукол «Сказка» в постановке Эльмиры Куриленко понравится не только маленьким детям, но и подросткам, и их родителям.

Ближайшие показы — 19 февраля и 13 марта.

Мой папа — Питер Пэн

Зачем смотреть детям : узнать , что взрослым иногда тоже бывает трудно и что их тоже могут не понимать взрослые

: узнать что взрослым иногда тоже бывает трудно и что их тоже могут не понимать взрослые Зачем смотреть взрослым: нащупать баланс между «внутренним ребенком» и «серьезным взрослым»

Еще один козырь Молодежного театра Алтая в постановке режиссера Бениамина Коца.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Папа маленького Дани — актер. Но своему сыну говорит, что он повзрослевший Питер Пэн.

Что делать, когда тебе хочется бесконечно веселиться с ребенком, а не решать взрослые проблемы «где взять деньги»? Ответ здесь каждый должен найти сам.