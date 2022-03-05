Полюбишь и осла. В Барнауле в театре кукол состоялась фантасмагоричная премьера по Шекспиру

4 марта в театре кукол «Сказка» в Барнауле прошла премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Удивлять зрителя в постановке будут всем — от масштаба «кукол» до забавной игры света и тени.

Спектакль "Сон в летнюю ночь" в театре кукол в Барнауле

Спектакль поставил режиссер, многократный номинант российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Александр Янушкевич.

Это его вторая работа в «Сказке» — в прошлом году он представил довольно необычный спектакль для взрослых «Паша» по рассказам писателя Павла Селукова.

Над комедией также работали художники Екатерина Шиманович и Сергей Ашуха, хореограф Сергей Микель, композитор Андрей Евдокимов, драматург Алексей Гончаренко.

Пьесу Шекспира о первой любви театру предложил режиссер. Выбор обоснуется просто — практически вся труппа «Сказки» состоит из молодых людей, что как раз и нужно для постановки бессмертной комедии положений.

В спектакле задействованы 12 актеров, все играют по несколько ролей.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» в театре кукол в Барнауле Дмитрий Лямзин

Примечательно, что для постановки пригодились все новые технологии, что установили в театре — от «ямы» под сценой до светодиодного экрана и проектора. Применение их позволило сделать комедию по-настоящему и «по-взрослому» волшебной — вы не раз зададитесь вопросом «а как же это сделано?».

Сюжет пьесы

В Афинах идет подготовка к свадьбе Тезея и Ипполиты. В это время в лесу неподалеку ссорится правящая верхушка эльфийского царства. Оберон решает наказать непокорную супругу и велит одному из слуг-эльфов (Пэку) намазать ей глаза колдовским зельем, чтобы первый, кого она увидит, стал ее возлюбленным.

Во дворце Эгей пытается наставить дочь на путь истинный и заставляет ее выйти замуж за Деметрия. Гермия отпирается, убегает в лес с возлюбленным Лизандром. За ними следуют Деметрий и Елена.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» в театре кукол в Барнауле Дмитрий Лямзин

Подруга Елены, безответно влюбленная в Деметрия, вызывает сочувствие Оберона, и он приказывает Пэку намазать веки молодого мужчины, чтобы тот влюбился в Елену после сна. Но маленький эльф перепутал мужчин и намазал веки Лизандра, который, проснувшись, увидел Елену и полюбил ее.

Потом волшебным образом в Елену влюбляется и Деметрий, а Гермия становится отвергнутой. Молодые люди ссорятся.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» в театре кукол в Барнауле Дмитрий Лямзин

После разгневанный Оберон возвращает все, как было задумано. Пары воссоединяются. Эгей смиряется с неизбежным, Тезей дает разрешение на парную свадьбу.

Когда смотреть

Премьерные показы пройдут 5, 18 марта и 29 апреля. Цена билета — 350−500 рублей. 16+.