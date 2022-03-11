От хитов до старой доброй классики: что будут смотреть барнаульцы в кинотеатрах в марте

Барнаульцы, как и все россияне, остались без «Бэтмена» и других голливудских новинок. Кинотеатры решили привлечь зрителей другими картинами — в том числе проверенной классикой. «Афиша» расскажет, что интересного можно будет посмотреть на большом экране в марте.

Человек-паук: Нет пути домой

Самый кассовый фильм за всю историю пандемии снова в кинотеатрах. Пока что в ограниченном количестве и только в кинозалах «Галактики» и «Пионера».

Но заядлые поклонники Marvel снова могут пересмотреть картину, а для тех, кто пропустил фильм — отличный шанс посмотреть его в хорошем качестве и на большом экране.

Best Erotic Shorts-3

Ежегодный фестиваль короткометражного эротического кино — в ограниченном прокате в кинотеатре «Галактика».

Пикантные, горячие, честные — и, конечно, только для взрослых 18+.

Мой сосед Тоторо

Мировая классика анимэ от непревзойденного гения Хаяо Миядзаки на большом экране.

Сестры Сацуки и Мэй переезжают в деревенский дом. С ними по соседству живут лесные духи во главе с добрым Тоторо — всех их, конечно, ждут незабываемые приключения.

Еще по одной

Главный комедийно-драматический фильм 2020 года с Мадсом Миккельсеном, получивший «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Заходят как-то в бар профессор истории, психолог, экономист и физрук… И решают проверить научную теорию: с самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Но эксперимент идет не так, как хотелось бы.

Смотрим в кино с 17 марта.

Париж , я люблю тебя

Картина 2006 года, в которой рассказывают 18 историй о разных проявлениях любви, при этом каждая происходит в разных округах Парижа.

В кино с 17 марта.

Господин Никто

Джареда Лета в образе Морбуиса мы, видимо, увидим нескоро. Зато можем вспомнить, каким он был прекрасным в фантастической картине «Господин Никто».

Проснувшийся немощным стариком Немо Никто оказывается последним смертным в гротескном будущем. Все люди уже давно бессмертны и с удовольствием наблюдают за телешоу, где главная звезда — дряхлый и безумный старик Немо, доживающий свои последние дни.

Накануне конца к нему приходит журналист, и Немо рассказывает ему свою историю перескакивая из одной жизни в другую, параллельную, несколько раз за рассказ успев умереть. Смотрим с 17 марта.

Тартюф , или Обманщик

В кинотеатре «Галактика» продолжает идти проект TheatreHD, где можно увидеть спектакли из зарубежных театров. «Тартюф, или Обманщик» — это постановка режиссера Иво ван Хове в театре «Комеди Франсез».

Богач Оргон приглашает в свой дом духовным наставником некоего Тартюфа — якобы мудреца и праведника, а на деле лицемера и лгуна, мечтающего прибрать к рукам не только богатство, но и молодую жену Оргона.

Вор и циник под маской набожного святоши подчиняет себе волю хозяина — и ведет всю семью к неминуемой катастрофе. Смотрим 22 марта.

Брат и Брат 2

Легендарные картины режиссера Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли, пожалуй, не нуждаются в особом представлении.

Добавим коротко — идем смотреть с 24 марта.

Ампир V

Экранизация романа Виктора Пелевина о вампирах в современной России. Главаря кровососов сыграл известный рэпер Оксимирон.

По сюжету простой парень Рома попадает в вампирское логово. Став частью высшей касты вампиров, герой никак не может разорвать связь с людьми — ведь даже в Империи V можно потерять голову из-за любви.

В кино с 31 марта.