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В шоу «Маска» рассекретили участника в костюме Лошади

7 марта на НТВ вышел четвертый выпуск популярного музыкального шоу «Маска», где рассекретили очередного участника, прячущегося в костюме Лошади. Ранее маски пришлось снять Псу и Павлину — под ними оказались Роман Костомаров и Альбина Джанабаева.

Лошадь в шоу "Маска"
Лошадь в шоу "Маска"
instagram.com/weitmedia

Претендент на выбывание Лошадь исполнила песню из мюзикла «Призрак оперы». На вылет участник попал вместе с Пончиком и Осьминогом.

Жюри терялись в догадках, кто же прячется под маской. Выдвигались версии, что это Лада Дэнс, Ольга Кормухина, Мария Зайцева, Анжелика Агурбаш, Анита Цой.

Но под маской оказалась актриса Нонна Гришаева. «Я даже близко не успела показать все то, что было намечено», — сказала она после разоблачения.

Пятый выпуск шоу состоится 13 марта, пишет «Комсомольская правда». За победу продолжат бороться Козерог, Анубис, Осьминог, Мухомор, Пончик, Монстрик, Леопард, Малыш, Дракон, Джокер и Пчела.

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