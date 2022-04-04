«Мымра!» Комедию «Служебный роман» Рязанова покажут в барнаульских кинотеатрах

Картину покажут с полностью отреставрированным изображением и звуком, сообщили в компании.

«Только за первый год проката в кинотеатрах эту ленту посмотрели свыше 58 миллионов зрителей. По-настоящему насладиться фильмом можно только на большом экране. Этой весной у барнаульцев есть возможность вновь (или впервые) оценить мастерство советских актеров», — говорится в сообщении.

Сеансы будут сопровождаться эксклюзивным дополнительным материалом с рассказом об истории создания культовой кинокартины. Показывать комедию Рязанова начнут с 7 апреля.

Напомним, в кинотеатрах России из-за отмены западных фильмов выходят в прокат старые киноленты. Так, сейчас на большом экране можно посмотреть картины Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».