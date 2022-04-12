Бездна, звезды и Луна. 7 увлекательных фильмов о космосе

Режиссер: Стэнли Кубрик, 1968.
«2011 год: Космическая одиссея» — культовый фантастический фильм, снятый по рассказу Артура Кларка «Часовой».
По сюжету экипаж космического корабля «Дискавери» — капитаны Дейв Боумен и Фрэнк Пул — вместе с бортовым компьютером должны исследовать таинственный район галактики. Героям предстоит выяснить, зачем инопланетяне следят за Землей, но на пути их ждет множество открытий и испытаний.
Режиссер: Альфонсо Куарон, 2013.
Доктор Райан Стоун (Сандра Буллок) блестяще разбирается в медицинском инжиниринге. Под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски (Джордж Клуни) она отправляется в космическую миссию.
Внезапно обыденная рутина на борту оборачивается катастрофой: шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются одни. Напарники не могут связаться с Землей, и шансы на их спасение — почти нулевые.
Режиссер: Рон Ховард, 1995.
Фильм Рона Ховарда посвящен одному из самых драматических событий в освоении Вселенной.
Действие разворачивается в 1970 году. Тогда «Аполлон-13» мог стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Но на подлете к спутнику произошла серьезная авария, которая поставила крест на высадке и создала угрозу экипажу.
Режиссер: Кристофер Нолан, 2014.
Мир может погибнуть из-за засухи, пыльных бурь и вымирания растений. Человечество прозябает в тяжелом продовольственном кризисе.
Чтобы найти подходящую для жизни планету, ученые и исследователи летят в космическое путешествие. Но история делает новый неожиданный поворот: овдовевший пилот Джозеф Купер (Мэтью МакКонахи) находит дочь и попадает в будущее.
Режиссер: Андрей Тарковский, 1972.
В фильме Тарковского сыграли Наталья Бондарчук, Владислав Дворжецкий, Донатас Банионис, Николай Гринько и Ольга Барнет.
На станцию, сотрудники который хотят раскрыть загадку планеты Солярис, прибывает психолог Крис Кельвин. Ему поручено расправиться с бесплодной «соляристикой», успокоить и «разогнать» безумных исследователей.
Сначала Кельвину кажется, что многие на станции сошли с ума, но дальше он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является жена, которая недавно покончила с собой.
Режиссер: Стивен Спилберг, 1982.
На Землю прилетает инопланетянин, который телом похож на черепаху, а лицом — одновременно на мопса и Альберта Эйнштейна. Намерения у «космического человечка» мирные, только вот специалистам NASA это невдомек. Они, увидев летающую тарелку, решают отловить неземную сущность.
Режиссер: Клим Шипенко, 2017.
Космическая станция «Салют-7» находится беспилотном режиме и неожиданно перестает отвечать на сообщения. Чтобы найти ее и провести стыковку с 20-тонной глыбой «мертвого» железа, на орбиту вылетает спасительный экипаж.
Отметим, что в «звездном» фильме Шипенко снимались Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Любовь Аксенова, Мария Миронова, Никита Панфилов и Оксана Фандера.