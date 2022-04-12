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Бездна, звезды и Луна. 7 увлекательных фильмов о космосе

Всемирный день авиации и космонавтики отмечают 12 апреля. Altapress.ru сделал подборку фильмов о загадочной Вселенной, межгалактических путешествиях и инопланетянах.

Космос, летающая тарелка.
Космос, летающая тарелка.
СС0
1
«2001 год: Космическая одиссея»

Режиссер: Стэнли Кубрик, 1968.

«2011 год: Космическая одиссея» — культовый фантастический фильм, снятый по рассказу Артура Кларка «Часовой».

По сюжету экипаж космического корабля «Дискавери» — капитаны Дейв Боумен и Фрэнк Пул — вместе с бортовым компьютером должны исследовать таинственный район галактики. Героям предстоит выяснить, зачем инопланетяне следят за Землей, но на пути их ждет множество открытий и испытаний.

«2001 год: Космическая одиссея» (реж. Стэнли Кубрик).
«2001 год: Космическая одиссея» (реж. Стэнли Кубрик).
Кадр из фильма.
2
«Гравитация»

Режиссер: Альфонсо Куарон, 2013.

Доктор Райан Стоун (Сандра Буллок) блестяще разбирается в медицинском инжиниринге. Под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски (Джордж Клуни) она отправляется в космическую миссию.

Внезапно обыденная рутина на борту оборачивается катастрофой: шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются одни. Напарники не могут связаться с Землей, и шансы на их спасение — почти нулевые.

«Гравитация» (реж. Альфонсо Куарон).
«Гравитация» (реж. Альфонсо Куарон).
Кадр из фильма.
3
«Аполлон-13»

Режиссер: Рон Ховард, 1995.

Фильм Рона Ховарда посвящен одному из самых драматических событий в освоении Вселенной.

Действие разворачивается в 1970 году. Тогда «Аполлон-13» мог стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Но на подлете к спутнику произошла серьезная авария, которая поставила крест на высадке и создала угрозу экипажу.

«Аполлон-13» (реж. Рон Ховард).
«Аполлон-13» (реж. Рон Ховард).
Кадр из фильма.
4
«Интерстеллар»

Режиссер: Кристофер Нолан, 2014.

Мир может погибнуть из-за засухи, пыльных бурь и вымирания растений. Человечество прозябает в тяжелом продовольственном кризисе.

Чтобы найти подходящую для жизни планету, ученые и исследователи летят в космическое путешествие. Но история делает новый неожиданный поворот: овдовевший пилот Джозеф Купер (Мэтью МакКонахи) находит дочь и попадает в будущее.

&quot;Интерстеллар&quot; (реж. Кристофер Нолан).
«Интерстеллар» (реж. Кристофер Нолан).
Кадр из фильма.
5
«Солярис»

Режиссер: Андрей Тарковский, 1972.

В фильме Тарковского сыграли Наталья Бондарчук, Владислав Дворжецкий, Донатас Банионис, Николай Гринько и Ольга Барнет.

На станцию, сотрудники который хотят раскрыть загадку планеты Солярис, прибывает психолог Крис Кельвин. Ему поручено расправиться с бесплодной «соляристикой», успокоить и «разогнать» безумных исследователей.

&quot;Солярис&quot; (реж. Андрей Тарковский).
«Солярис» (реж. Андрей Тарковский).
Кадр из фильма.

Сначала Кельвину кажется, что многие на станции сошли с ума, но дальше он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является жена, которая недавно покончила с собой.

6
«Инопланетянин»

Режиссер: Стивен Спилберг, 1982.

На Землю прилетает инопланетянин, который телом похож на черепаху, а лицом — одновременно на мопса и Альберта Эйнштейна. Намерения у «космического человечка» мирные, только вот специалистам NASA это невдомек. Они, увидев летающую тарелку, решают отловить неземную сущность.

&quot;Инопланетянин&quot; (реж. Стивен Спилберг).
«Инопланетянин» (реж. Стивен Спилберг).
Кадр из фильма.
7
«Салют-7»

Режиссер: Клим Шипенко, 2017.

Космическая станция «Салют-7» находится беспилотном режиме и неожиданно перестает отвечать на сообщения. Чтобы найти ее и провести стыковку с 20-тонной глыбой «мертвого» железа, на орбиту вылетает спасительный экипаж.

Отметим, что в «звездном» фильме Шипенко снимались Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Любовь Аксенова, Мария Миронова, Никита Панфилов и Оксана Фандера.

&quot;Салют-7&quot; (реж. Клим Шипенко).
«Салют-7» (реж. Клим Шипенко).
Кадр из фильма.
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