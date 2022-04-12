Бездна, звезды и Луна. 7 увлекательных фильмов о космосе

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«Солярис»

Режиссер: Андрей Тарковский, 1972.

В фильме Тарковского сыграли Наталья Бондарчук, Владислав Дворжецкий, Донатас Банионис, Николай Гринько и Ольга Барнет.

На станцию, сотрудники который хотят раскрыть загадку планеты Солярис, прибывает психолог Крис Кельвин. Ему поручено расправиться с бесплодной «соляристикой», успокоить и «разогнать» безумных исследователей.

«Солярис» ( реж. Андрей Тарковский). Кадр из фильма.

Сначала Кельвину кажется, что многие на станции сошли с ума, но дальше он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является жена, которая недавно покончила с собой.