Стало известно, какой фильм получил премию «Оскар»

Картина «CODA: ребенок глухих родителей» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта.

Комедийно-драматический фильм рассказывает историю девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи, пишет ТАСС.

17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает глухим родителям и брату в рыболовном бизнесе.

В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает её подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.

Остальные номинации распределились следующим образом:

Полнометражные картины: «Лучшая мужская роль» — Уилл Смит ( «Король Ричард»)

«Король Ричард») «Лучшая актриса» — Джессика Честейн ( «Глаза Тэмми Фэй»)

«Глаза Тэмми Фэй») «Лучшая мужская роль второго плана» — Трой Коцур ( «CODA: Ребенок глухих родителей»)

«CODA: Ребенок глухих родителей») «Лучшая актриса второго плана» — Ариана ДеБос ( «Вестсайдская история»)

«Вестсайдская история») «Лучшая режиссура» — Джейн Кэмпион ( «Власть пса»).

«Власть пса»). «Лучшая песня» — Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл / No time to die ( саундтрек к фильму «Не время умирать»)

саундтрек к фильму «Не время умирать») «Лучший документальный фильм» — «Лето Соула»

«Лучший адаптированный сценарий» — «CODA: Ребенок глухих родителей» ( Сиан Хедер)

Сиан Хедер) «Лучший оригинальный сценарий» — «Белфаст» ( режиссер и сценарист Кеннет Брана)

режиссер и сценарист Кеннет Брана) «Лучшие костюмы» — «Круэлла»

«Лучший иностранный фильм» — «Сядь за руль моей машины» ( реж. Рюсукэ Хамагути , Япония)

реж. Рюсукэ Хамагути Япония) «Лучший анимационный фильм» — «Энканто» ( Disney)

Disney) «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший саундтрек» ( Ханс Циммер), «Лучший звук» — «Дюна»

Ханс Циммер), «Лучший звук» — «Дюна» «Лучший грим» — «Глаза Тэмми Фэй» Короткий метр: «Лучший короткометражный фильм» — «Долгое прощание»

«Лучший документальный короткометражный» — «Королева баскетбола»

«Лучший анимационный короткометражный» — «Стеклоочиститель».

На «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» был представлен российский метр «БоксБалет» Антона Дьякова.