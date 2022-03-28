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Стало известно, какой фильм получил премию «Оскар»

Картина «CODA: ребенок глухих родителей» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 28 марта.

Премия "Оскар"
Премия "Оскар"
СС0

Комедийно-драматический фильм рассказывает историю девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи, пишет ТАСС.

17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает глухим родителям и брату в рыболовном бизнесе.

В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает её подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.

Остальные номинации распределились следующим образом:

Полнометражные картины:

  • «Лучшая мужская роль» — Уилл Смит («Король Ричард»)
  • «Лучшая актриса» — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
  • «Лучшая мужская роль второго плана» — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
  • «Лучшая актриса второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
  • «Лучшая режиссура» — Джейн Кэмпион («Власть пса»).
  • «Лучшая песня» — Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл / No time to die (саундтрек к фильму «Не время умирать»)
  • «Лучший документальный фильм» — «Лето Соула»
  • «Лучший адаптированный сценарий» — «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер)
  • «Лучший оригинальный сценарий» — «Белфаст» (режиссер и сценарист Кеннет Брана)
  • «Лучшие костюмы» — «Круэлла»
  • «Лучший иностранный фильм» — «Сядь за руль моей машины» (реж. Рюсукэ Хамагути, Япония)
  • «Лучший анимационный фильм» — «Энканто» (Disney)
  • «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший саундтрек» (Ханс Циммер), «Лучший звук» — «Дюна»
  • «Лучший грим» — «Глаза Тэмми Фэй»

Короткий метр:

  • «Лучший короткометражный фильм» — «Долгое прощание»
  • «Лучший документальный короткометражный» — «Королева баскетбола»
  • «Лучший анимационный короткометражный» — «Стеклоочиститель».

На «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» был представлен российский метр «БоксБалет» Антона Дьякова.

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