Стало известно, какой фильм получил премию «Оскар»

Комедийно-драматический фильм рассказывает историю девочки-подростка, являющейся единственным слышащим членом своей семьи, пишет ТАСС.
17-летняя Руби — единственный слышащий член семьи — помогает глухим родителям и брату в рыболовном бизнесе.
В школе она присоединяется к местному хору, где понимает, что любит петь. Руководитель хора убеждает её подумать о музыкальной школе, и теперь девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой.
Остальные номинации распределились следующим образом:
Полнометражные картины:
- «Лучшая мужская роль» — Уилл Смит («Король Ричард»)
- «Лучшая актриса» — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
- «Лучшая мужская роль второго плана» — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- «Лучшая актриса второго плана» — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
- «Лучшая режиссура» — Джейн Кэмпион («Власть пса»).
- «Лучшая песня» — Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл / No time to die (саундтрек к фильму «Не время умирать»)
- «Лучший документальный фильм» — «Лето Соула»
- «Лучший адаптированный сценарий» — «CODA: Ребенок глухих родителей» (Сиан Хедер)
- «Лучший оригинальный сценарий» — «Белфаст» (режиссер и сценарист Кеннет Брана)
- «Лучшие костюмы» — «Круэлла»
- «Лучший иностранный фильм» — «Сядь за руль моей машины» (реж. Рюсукэ Хамагути, Япония)
- «Лучший анимационный фильм» — «Энканто» (Disney)
- «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший саундтрек» (Ханс Циммер), «Лучший звук» — «Дюна»
- «Лучший грим» — «Глаза Тэмми Фэй»
Короткий метр:
- «Лучший короткометражный фильм» — «Долгое прощание»
- «Лучший документальный короткометражный» — «Королева баскетбола»
- «Лучший анимационный короткометражный» — «Стеклоочиститель».
На «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» был представлен российский метр «БоксБалет» Антона Дьякова.