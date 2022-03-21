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«Вий», «Солярис», «Самая обаятельная и привлекательная»: Мосфильм предложил вернуть в прокат советские кинохиты

«Мосфильм» предложил выпустить в прокат известные советские фильмы. В список вошли картины Андрея Тарковского, Карена Шахназарова, Геральда Бежанова и других режиссеров.

Фильм "Вий"
Фильм "Вий"
Кинопоиск

Так, на больших экранах «Мосфильм» предлагает показать картины «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Мы из джаза», «Курьер», «Белый тигр», «Илья Муромец», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Холодное лето пятьдесят третьего…».

Отмечается, что все ленты прошли цифровую реставрацию изображения и звука, пишет «Интерфакс».

Список могут расширить по пожеланиям зрителей.

Напомним, что с 31 марта в российских кинотеатрах пройдут показы культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

Возвращение к проверенной классике произошло из-за временной приостановки проката киноновинок зарубежных компаний — Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal.

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