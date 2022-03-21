«Вий», «Солярис», «Самая обаятельная и привлекательная»: Мосфильм предложил вернуть в прокат советские кинохиты

«Мосфильм» предложил выпустить в прокат известные советские фильмы. В список вошли картины Андрея Тарковского, Карена Шахназарова, Геральда Бежанова и других режиссеров.

Так, на больших экранах «Мосфильм» предлагает показать картины «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Мы из джаза», «Курьер», «Белый тигр», «Илья Муромец», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Холодное лето пятьдесят третьего…».

Отмечается, что все ленты прошли цифровую реставрацию изображения и звука, пишет «Интерфакс».

Список могут расширить по пожеланиям зрителей.

Напомним, что с 31 марта в российских кинотеатрах пройдут показы культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

Возвращение к проверенной классике произошло из-за временной приостановки проката киноновинок зарубежных компаний — Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal.