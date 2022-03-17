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Известный актер Константин Райкин прочитает барнаульцам свои любимые стихи

7 апреля в Барнауле выступит известный артист, руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он представит поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…».

Константин Райкин в фильме "Труффальдино из Бергамо"
Константин Райкин в фильме "Труффальдино из Бергамо"
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Райкин прочитает стихи своих любимых поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется», — говорит о постановке сам Райкин.

Моноспектакль пройдет в ДК Барнаула. Начало в 19:00. Цена билета — 1200−5000 рублей.

Напомним, 21 марта в Барнауле выступят Сергей Маковецкий и Марина Александрова. Они покажут спектакль «Папа» по пьесе Флориана Зеллера.

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