Известный актер Константин Райкин прочитает барнаульцам свои любимые стихи

Райкин прочитает стихи своих любимых поэтов: Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, — это ведь особое состояние души… Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется», — говорит о постановке сам Райкин.