Барнаульская актриса стала лучшей на всероссийском театральном фестивале

Фестиваль проходил в Ярославле со 2 по 7 марта.

На сцене местного ТЮЗа алтайская драма показала спектакль «Леха» по современной пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Ирины Астафьевой. Екатерина Порсева исполнила в нем главную роль.

«За два года спектакль стал одним из любимых и успел побывать уже на двух фестивалях (в прошлом году он был показан в программе международного фестиваля „Радуга“ в Санкт-Петербурге)», — рассказали в пресс-службе театра.

В театре уточнили, что награда нашла более чем достойного победителя — ведь в постановке Порсева проявила себя не только как актриса, но и как соавтор режиссера, а также попробовала себя в роли композитора и певицы.

В театре драмы Екатерина работает с 2019 года. До этого она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская В.В. Норенко), работала в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. Горького (г. Кудымкар).

Спектакль «Леха» на родной сцене пройдет 19 апреля, 9 и 10 мая.