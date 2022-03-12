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Барнаульская актриса стала лучшей на всероссийском театральном фестивале

Артистка алтайского театра драмы им. Шукшина Екатерина Порсева победила на всероссийском театральном фестивале «Розов-фест» в номинации «Лучшая актриса первого плана».

Актриса Екатерина Порсева
Актриса Екатерина Порсева
Театр драмы

Фестиваль проходил в Ярославле со 2 по 7 марта.

На сцене местного ТЮЗа алтайская драма показала спектакль «Леха» по современной пьесе Юлии Поспеловой в постановке режиссера Ирины Астафьевой. Екатерина Порсева исполнила в нем главную роль.

«За два года спектакль стал одним из любимых и успел побывать уже на двух фестивалях (в прошлом году он был показан в программе международного фестиваля „Радуга“ в Санкт-Петербурге)», — рассказали в пресс-службе театра.

В театре уточнили, что награда нашла более чем достойного победителя — ведь в постановке Порсева проявила себя не только как актриса, но и как соавтор режиссера, а также попробовала себя в роли композитора и певицы.

В театре драмы Екатерина работает с 2019 года. До этого она окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская В.В. Норенко), работала в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. Горького (г. Кудымкар).

Спектакль «Леха» на родной сцене пройдет 19 апреля, 9 и 10 мая.

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