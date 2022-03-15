На шоу «Маска» разоблачили участника в костюме Джокера

14 марта на телеканале НТВ вышел пятый выпуск третьего сезона шоу «Маска». На нем рассекретили еще одного участника в костюме Джокера.

В костюме известного злодея оказался певец Наваи Бакиров, солист группы Hammali&Navai.

Участника по голосу узнали сразу несколько членов жюри. Но конкурсант оказался этому только рад.

«Я рад, потому что такого голоса ни у кого нет. И никто так не споет», — сказал артист.

Бакиров стал первым артистом в истории российского шоу, который спел со сцены собственную композицию — «Птичка», пишет mail.ru.

В предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева) и Пса (Роман Костомаров).

Третий сезон шоу «Маска» стартовали 13 февраля.

Всего участвуют 14 человек — это известные актеры, певцы, шоумены, блогеры. Их оценивают и пытаются отгадать звездные судьи: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов.