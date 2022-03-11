В алтайском театре драмы готовят к премьере спектакль о несбывшихся мечтах и надеждах

24 марта на экспериментальной сцене театра драмы пройдет премьера спектакля «Космос» по пьесе нижневартовского драматурга Алексея Житковского. Это будет шестая премьера в юбилейном, 100-ом, сезоне театра.

«Космос» стал одной из трех пьес недавней лаборатории современной драмы, которая прошла в сентябре 2021 года под руководством известного российского театрального критика и куратора Олега Лоевского, сообщает пресс-служба театра.

Эскиз спектакля режиссера Дмитрия Акимова получил тогда самую горячую поддержку зрителей и был выбран для окончательной доработки в полноценную постановку.

Космос

В пьесе «Космос» рассказывается история учительницы английского языка Татьяны. Она грезит наяву о несбывшейся любви и ждет чуда, как миллионы ее соотечественниц, потерявших своих мужчин из-за алкоголизма, наркомании и локальных военных конфликтов.

И вот это чудо случается — на родину с миссией почётного гостя должен прибыть настоящий герой, космонавт и ее бывший одноклассник, который когда-то был влюблен в Татьяну.

«В нашей стране спектакли о нелёгкой женской судьбе всегда будут иметь успех. Лёша (автор пьесы — Алексей Житковский) — человек провинциальный. Нижневартовский учитель. Работал в школе. И понимая школу и окружение, пишет то, что видит. Поэтому эта пьеса сразу работает с несколькими мифами. Космонавт — это отдельное понятие в нашем сознании. Это абсолютная величина. И стать космонавтом, да ещё и после того, как над тобой издевались в школе — это просто обмануть судьбу», — рассказал на лаборатории об эскизе Олег Лоевский.

театральный критик и куратор Олег Лоевский vk.com/altdrama

Главную роль в спектакле играет Елена Кегелева. Также в постановке заняты заслуженный артист России Антон Кирков, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, Елена Адушева, Константин Кольцов, Евгений Бакуменко, Сергей Филипченко, Данила Никоноров, Максим Пивнев, Артем Казаков, а также новички труппы.

Первые показы спектакля пройдут 24 и 30 марта, затем премьеру можно будет увидеть 5 апреля и 5 мая.

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