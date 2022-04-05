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В Барнауле поставят «Три толстяка» Олеши

В Молодежном театре Алтая началась работа над спектаклем «Три толстяка» по знаменитому произведению Юрия Олеши. Поставит ее режиссер из Екатеринбурга Павел Пронин, рассказала пресс-служба театра.

Режиссер Павел Пронин
Режиссер Павел Пронин
МТА

В прошлом году на Золотухинском фестивале зрители могли увидеть спектакль Пронина «Тимур и его команда» Екатеринбургского ТЮЗа.

После этого режиссеру предложили работу в Барнауле — после долгого обсуждения выбор остановился на произведении Олеши.

«Юрий Олеша — человек с непростой биографией, который романтически воспринял революцию. Он ждал добрых перемен, как и все романтики надеялся, что изменения будут к лучшему. Этой верой в чудо, справедливость и добро пропитан весь роман. К сожалению, ожидания не оправдались. Разочаровавшись в событиях столетней давности, Юрий Карлович практически перестал писать, а финал его жизни известен», — сказал режиссер.

При этом Пронин подчёркивает, что «Три толстяка» на сцене Молодёжного театра Алтая не про революцию.

Автор романа поднимает много тем, которые более актуальны для детской аудитории: взаимовыручка, преданная дружба, смелость и торжество справедливости.

Премьера спектакля «Три толстяка» запланирована на 1 июня.

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