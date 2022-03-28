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День открытых кулис. Алтайская драма в подробностях показала зрителям свой каждый уголок

27 марта отмечается Всемирный день театра. Алтайская драма им. Шукшина масштабно провела этот день, полностью посвятив его зрителям. Гостей кормили, учили, развлекали, показали «святая святых». К ним присоединились и корреспонденты «Афиши».

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

Из гостей в актеры

В честь праздника 28 барнаульцам выпала удача попробовать себя не в роли зрителей, а артистов. Поэтому день у них выдался по-настоящему «рабочим»: как истинные актеры, они пришли в воскресенье в театр с самого утра (если кто не знает, то выходной у людей театра только один в неделю — это понедельник) и начали читку, а затем репетицию с режиссером.

Пока одни пробовали вживаться в образ по системе Станиславского, другие шли на творческий завтрак в буфет. В честь дня театра гостей потчевали не только бутербродами и кофе, но и музыкальными номерами с самых разных постановок — от «Разыгрались же кони в поле» до «КЯППК».

После обеда в фойе развернулись мини-мастерские от бутафоров. «Сколько стоит мастер-класс?», — спросила одна из зрительниц. «Бесплатно», — ответили ей. «Как же так, а материалы?», — удивилась она. «Сегодня безвозмездно», — уверили женщину.

За столом, как и в зрительном зале, стояла тишина — люди сосредоточенно и увлеченно красили, клеили, вырезали, вышивали себе сувениры, которые потом унесли домой на память.

Святая святых

Для тех, кому не сидится, устроили экскурсию-квест с прохождением всех узких и путанных переулков и закоулков театра (а в них смогли поблукать многие — прямо как герой Семена Фарады в фильме «Чародеи»). И, конечно, показали цеха, без которых театр не был бы театром.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

«Это волшебная наковальня! Ударьте разок — и желание обязательно исполниться», — уверил актер Сергей Рассохань, который провел мини-экскурсию по слесарному цеху. Здесь отстраивается жесткий «фундамент» для всех декораций и хранятся «запчасти» из ушедших спектаклей — например, конструкция из «Безымянной звезды», «Белоснежки» и, в том числе, люстра из «А этот выпал из гнезда».

Цифра

12 экскурсий были проведены в алтайской драме в День театра. Всего праздник посетили больше 700 барнаульцев.

Следующий цех, без которого немыслим театр — бутафорский. Встречающая гостей бутафор рассказала, что в театре работает 11 лет, по образованию — художник. «А моя коллега раньше водила КАМАЗ», — поделилась она.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

Здесь гостям предложили отгадать, из чего сделан гусь (мех и поролон) и огромная мышиная голова, которую можно увидеть в «Ревизоре» (папье-маше и мех).

Еще в цехе можно было пофотографироваться в самых разных головных уборах — от тяжеленной шевелюры русалочки до наполеоновской треуголки.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

Готовые изделия из бутафорского попадают прямиком в реквизиторский цех. Тут все разложено не только по полочкам, но и по ящичкам — каждому спектаклю своя коробка. Здесь ничего нельзя трогать даже артистам — иначе потом никогда ничего не найдешь.

Артист Эдуард Тимошенко раскрыл несколько профессиональных тайн. Например, всю еду им тоже готовят здесь — у реквизиторов даже есть небольшая плита. А если по сюжету актеру надо взять из вазы и съесть яблоко — то только одно будет настоящим, а все остальные — искусственными.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

Пройдя мимо обувного цеха, который оказался закрыт, гости оказались в гримерном. Это царство постижеров — работников театра, которые отвечают за все «волосатое»: прически, парики, усы и бороды. Последние они кропотливо изготавливают сами для определенного спектакля.

Зрители смогли увидеть, как в гримерном цеху (не путать с личными гримерками актеров!) заплетают артистов к вечернему спектаклю. Здесь же могут готовят к сложному гриму, который актер не может выполнить самостоятельно.

«Пользуемся профессиональной немецкой косметикой. Тональный полностью выбеливает лицо, потом приходится рисовать его заново — очерчивать скулы, глаза», — рассказала актриса Татьяна Данильченко.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

В пошивочном цехе можно было увидеть эскизы к очередной премьере театра драмы — к спектаклю «Трильби».

Задали самый животрепещущий вопрос — что делать, если артист поправился? «Расшивать, насколько это возможно», — посетовал художник и модельер Александр Маркграф.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
Дмитрий Лямзин

Он признался, что актеры со своим новым весом не слишком бегут «сдаваться» костюмерам, иногда приходится отлавливать прямо в коридоре и заново снимать мерки.

День открытых дверей в театре драмы завершился показами четырех эскизов, которые подготовили барнаульцы совместно с актерами. Александр Рогозин подготовил отрывок из монолога «1900» Алессандро Барикко, Владимир Черепанов — «Жизнь идиота» по мотивам произведения Рюноскэ Акутагавы, Татьяна Гуртякова — «Внешние побочные» Дмитрия Богославского, Иван Молодов — «Радость» по мотивам рассказа Антона Чехова.

Зрители превратились в настоящую группу поддержки — столько аплодисментов и живой реакции увидишь не на каждом спектакле, сыгранном профессионалам.

В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
В алтайской драме с размахом отметили Всемирный день театра
vk.com/altdrama

А сам праздничный день закончили показом Шекспира — «Укрощение строптивой». На поклонах работников театра наградили премией имени легендарного актера драмы Алексея Самохвалова, к его 100-летию со дня рождения.

Награду получили артисты Екатерина Боярова и Сергей Рассахань, а также SMM-менеджер Елена Барышева.

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