Это песня о любви. В Молодежном театре Алтая прошла премьера мюзикла «Фауст»

В Барнауле в Молодежном театре Алтая прошли премьерные показы мюзикла «Фауст». Либретто, музыку и стихи по легендам и знаменитому сюжету Гете написал московский композитор Александр Шевцов в 2016 году.

Поставил мюзикл главный режиссер МТА Алексей Серов. Помимо него, над спектаклем работала большая команда, куда вошли именитые номинанты и обладатели «Золотой Маски»: хореограф Николай Андросов, сценограф Илья Кутянский, художник по костюмам Наталья Сыздыкова, художник по свету Дмитрий Зименко и консультант по вокалу Александра Чопик.

«Фауст» уже назвали самым масштабным проектом театра в этом году. Один только пошивочный цех изготовил для «Фауста» 83 комплекта костюмов.

Вокалом и хореографией артисты занимались с весны прошлого года.

«За почти четыре с половиной века создано множество интерпретаций этой истории в литературе, театре, симфонической музыке, опере, кино. Трагедия учёного мужа, вступившего в сделку с дьяволом и продавшем ему душу ради того, чтобы предаться всем земным наслаждениям и овладеть всеми знаниями мира, почему-то до сих пор интересует людей», — говорят о постановке в МТА.

Следующий показ мюзикла состоится 15 апреля. Цена билета — 250−600 рублей.

В Барнауле в МТА прошла премьера мюзикла «Фауст» Анна Зайкова

Сюжет ( внимание , спойлеры!)

Сюжет мюзикла Шевцова отличается от известного многим произведения Гете.

В 1594 году город Виттенберге страдает от чумы. От эпидемии горожан спасает доктор Фауст.

Его ученик Вагнер пускает слух, что Фауст умеет воскрешать мертвых, надеясь на то, что доктор поддержит его злой умысел, и они обогатятся. Разозленный Фауст прогоняет ученика.

В Барнауле в МТА прошла премьера мюзикла «Фауст» Анна Зайкова

Вагнер, желая отомстить, подкупает труппу бродячих артистов во главе с Магнусом Шпигельманом. Тот предстает перед Фаустом в образе Мефистофеля и обещает исполнить любое его желание в обмен на душу.

Доктор говорит лже-дьяволу, что мечтает сблизиться с прелестной Маргаритой. Шпигельман устраиваем им свидания — и пара влюбляется друг в друга.

В Барнауле в МТА прошла премьера мюзикла «Фауст» Анна Зайкова

Об их связи узнает брат Маргариты и вызывает доктора на дуэль — но погибает в ней. Фауст с возлюбленной становятся изгоями в городе.

Но их любовь настолько сильна, что может преодолеть любые испытания.