В алтайской «Шишковке» покажут спектакли по стихам поэтов-эмигрантов и повести Достоевского

В краевой библиотеке им. Шишкова пройдет театральный марафон — в течение трех дней их Литературный театр покажет несколько постановок.

23 марта в 18:30 здесь пройдет музыкально-поэтический спектакль по стихам поэтов-эмигрантов, а также стихам, песням и воспоминаниям Александра Вертинского «Это вам говорю из Парижа я…».

24 марта в 19:00 зрителям покажут литературную композицию по произведениям омского и барнаульского поэта Вильяма Озолина.

25 марта в 19:00 Литературный театр повторит спектакль «Дядюшкин сон» по произведению Федора Достоевского. По признанию некоторых исследователей, эта повесть изначально была задумана как пьеса и идея ее написания пришла русскому гению после посещения Барнаула.

Вход на спектакли свободный, 14+.

Литературный театр библиотеке им. Шишкова vk.com/akunb

Напомним, в библиотеке им. Шишкова продолжается книжный фестиваль «Издано на Алтае». На этой неделе там пройдут разнообразные мастер-классы, презентации книжных новинок, турниры по настольным играм, ярмарки и многое другое. Сводную программу можно посмотреть здесь.

Одним из главных событий фестиваля станет встреча с писательницей Верой Богдановой — создательницей бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари».

Пройдет она 26 марта в 16:00. С Богдановой обсудят тему «Через призму травмы: новые реалии в литературе и обществе».