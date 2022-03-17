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В Барнаул приедет создательница бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари»

26 марта с барнаульскими читателями встретится писательница Вера Богданова, создательница романа-бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари».

Писательница Вера Богданова
Писательница Вера Богданова
Википедия

Встреча пройдет в библиотеке им. Шишкова. С писательницей обсудят тему «Через призму травмы: новые реалии в литературе и обществе».

Вера Богданова — российский писатель, переводчик, литературный обозреватель. Первые ее публикации были в журналах «Новый мир» и Bookmate Jornal, сообщает пресс-служба «Шишковки».

Долгое время она писала под мужским псевдонимом. Роман «Павел Чжан и прочие речные твари» стал первым, изданным под настоящим именем.

В 2020 году эта книга вошла в короткий список премии «Лицей» и получила спецприз журнала «Юность», в 2021 году — в финал премии «Национальный бестселлер», а также в лонглисты премий «Большая книга» и «Ясная поляна».

Совсем скоро у Богдановой выйдет новый роман «Сезон отравленных плодов».

«Как сказала литературный критик Галина Юзефович, „Блестящий роман Веры Богдановой „Павел Чжан и прочие речные твари“ — одновременно и про будущее (и сопряженные с ним страхи), и про самое болезненное, горячее, жуткое настоящее“. Вот об этом и приглашаем пообщаться с автором, который рад, что насилие перестало быть нормой и умеет точно и сильно говорить о травмах, — и знает, почему это важно в литературе и в обществе», — рассказали в библиотеке.

Начало встречи в 16:00. Вход свободный.

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