Алтайский музыкальный театр поставил мюзикл по бессмертной пьесе Островского

8, 9, 10 апреля в музыкальном театре в Барнауле состоится премьера мюзикла по мотивам пьесы Александра Островского «Доходное место».

В театре утверждают, что мюзикл будет действительно уникальным — музыку для постановки композитор Андрей Кротов написал специально по заказу музыкального.

Текст либретто Нонны Кротовой необычен для музыкального театра, но «осваивался актёрами с большим энтузиазмом».

«Можно ли добиться чего-то порядочным путём? Зарабатывая деньги своим трудом? Что это — глупость или идеалистические принципы? Как жить по совести? Все эти вопросы встают перед молодым человеком Жадовым, который уверен, что жить в достатке можно и честными способами», — рассказали о сюжете в театре.

В музыкальном уверены — несмотря на то, что пьеса написана в 1856 году, она нисколько не утратила своей актуальности.

Над постановкой работала главный режиссер театра Татьяна Столбовская. Художник-постановщик — Николай Чернышев (Санкт-Петербург; «Невеста из Имеретии»). Художник по свету — Николай Ужва (Красноярск).

Дирижёр-постановщик — Денис Немирович-Данченко, балетмейстер — Оксана Малышева, хормейстер — Наталья Шабалина.

Ранее жанр мюзикла попробовал и Молодежный театр Алтая. Там в марте выпустили постановку «Фауст». Либретто, музыку и стихи по легендам и знаменитому сюжету Гете написал московский композитор Александр Шевцов в 2016 году.

Посмотреть фоторепортаж с премьеры можно здесь.