Будет эпично. В сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». И в нем шестеро друзей, кажется, наконец-то столкнутся с главным «боссом» потустороннего мира — «изнанки».

События в новых сериях разворачиваются спустя шесть месяцев после битвы с монстром в финале предыдущего выпуска, пишет РИА «Новости».

Каждый из героев пытается приспособиться к новой жизни. Лукас может стать популярным, так как он играет в команде по баскетболу. Макс скорбит по погибшему сводному брату Билли у его могилы.

Но городу снова угрожает опасность — и ребята снова вступают в схватку с эпичным монстром из параллельного мира.

Ранее создатели шоу братья Даффер рассказали о том, что серии в новом сезоне получили гораздо более длительный хронометраж, чем в предыдущих главах.

По их словам, каждый эпизод четвёртого сезона будет длиться не менее часа. С помощью увеличения длительности серий авторы «Очень странных дел» попытались раскрыть для зрителей как можно больше деталей, касающихся мифологии сериала, пишет kanobu.ru.

Релиз первой части нового сезона состоится 27 мая. Вторая часть выйдет 1 июля.

Впервые сериал вышел в 2016 году.