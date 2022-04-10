Стало известно, когда выйдет второй сезон нашумевшего сериала «Эпидемия»

По сюжету неизвестный вирус превращает Москву в город мёртвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин.

Сергей, его любимая и её сын-аутист живут за городом, где пока ещё безопасно. Но он не может бросить в беде бывшую жену с сыном, хоть она и ненавидит его. Сергей едет в Москву и чудом вывозит из умирающей столицы женщину и ребёнка.

В пути к ним присоединяются также отец героя и наглые соседи. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера.

Во второй части спасшимся нужно победить эпидемию, преодолев разногласия между собой.

Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Триггер», «Магомаев»). В сериале снялись Аскар Исьясов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек, Юра Борисов, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, пишет «Российская газета».