Японский Чехов. В Барнауле можно посмотреть иностранный фильм с «русской душой», который взял премию «Оскар»

В Барнауле в прокат вышел японский фильм «Сядь за руль моей машины» режиссера Рюсукэ Хамагути, снятый по рассказу Харуки Мураками. Картина недавно получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В фильме рассказывается о режиссере Юсукэ, которого приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме.

По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки.

Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмыслять свои отношения с женой, с которой они жили, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым.

Про картину критики говорят, что это «три часа „Дяди Вани“ (известной пьесы Антона Чехова — Прим.ред.) в Хиросиме». В ней действительно очень много интересных параллелей с произведением знаменитого русского гения.

Режиссер Хамагути превращает небольшой вкрадчивый текст Мураками в трехчасовое медитативное полотно, герои которого переосмысляют собственную жизнь, заново проживают былые травмы, делятся между собой сокровенным, но чаще всего — просто молчат, говорят в «Киномире».

«Получивший „международный“ „Оскар“ фильм японца Рюсукэ Хамагути виртуозно развивает чеховские мотивы дискоммуникации и духовной близости, усталости и житейского абсурда. При этом он экранизация совсем другого писателя — Харуки Мураками», — написал о фильме Станислав Зельвенский для «Кинопоиска».

Посмотреть фильм можно в кинотеатре «Галактика» до 13 апреля. Цена билета 200−450 рублей.

Список всех лауреатов премии «Оскар» можно посмотреть здесь.