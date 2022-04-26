Успеть за 31 день. Какие театральные премьеры в Барнауле нельзя пропустить в завершении сезона

Май для театралов — время, когда надо успеть увидеть то, что не успел посмотреть за сезон. 2021−2022 год был богат на невероятные премьеры — и их просмотр точно нельзя откладывать до сентября. «Афиша» подскажет, на что уже надо брать билеты.

Дни нашей жизни

Произведение Леонида Андреева было написано в 1908 году, а в Барнауле спектакль по пьесе поставили в первый сезон в 1921 году. И вот, спустя сто лет, «Дни нашей жизни» снова на сцене театра драмы.

Девушка Оль-Оль — содержанка. Такой ее сделала родная мать. Девушка влюблена в студента Николая, но он, узнав о ее тайне, отвергает возлюбленную. Однако судьба вновь сведет их в весьма компрометирующих обстоятельствах.

Режиссеру Дмитрию Огородникову действительно удалось «реинкарнировать» столетнюю пьесу, придать диалогам живости, движениям — динамики, событиям — резкости. Поэтому сейчас забытое произведение так интересно смотреть.

В Барнауле прошла премьера спектакля «Дни нашей жизни» Анна Зайкова

Где: театр драмы

Когда: 28 мая в 17:30

Цена: 300−350 рублей

Сон в летнюю ночь

Экспериментальная премьера театра кукол для взрослых, в которой художественная составляющая имеет даже больший вес, чем сама история.

Шекспировский сон многократный номинант «Золотой Маски» Александр Янушкевич представил в виде игры света и тени, массивных скульптурах, текстурных костюмах.

Упустить такое поражающее воображение зрелище — непростительно для отъявленного театрала.

Спектакль «Сон в летнюю ночь» в театре кукол в Барнауле Дмитрий Лямзин

Где: театр кукол «Сказка»

Когда: 27 мая в 18:30

Цена: 350−500

Крахмальная , 92

Исключительный спектакль, в котором, пожалуй, впервые нотации читают не детям, а взрослым, поставлен режиссером Бениамином Коцом по книге знаменитого польского педагога Януша Корчака.

Артисты в постановке много дурачатся, танцуют, играют, поют, закидывают зрителей «снежками» и поливают их водой из «фонтана детских слез».

И все ради того, чтобы пробудить забытые чувства, заставить вспомнить свое детство — и, кажется, исключительно ради этих трогательных мгновений и был сделан сам спектакль.

В Молодежном театре Алтая поставили спектакль «Крахмальная , 92» по книге Януша Корчака Анна Зайкова

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 5 мая в 18:30 , 15 мая в 17:00

15 мая в 17:00 Цена: 350 рублей

Трильби

Еще одна историческая премьера театра драмы — на этот раз произведения, с которого началась сама история театра. Тогда, сто лет назад, во всем мире была популярна история Трильби — девушки-натурщицы, которая под воздействием гипноза бросила возлюбленного и свою профессию.

Режиссер Галина Зальцман обставила пьесу таким образом, что и сегодня она покажется нам крайне актуальной и жизненной. Так что, зря забыли эту пьесу!

Спектакль «Трильби» в театре драмы Дмитрий Лямзин

Где: театр драмы

Когда: 27 мая в 18:30

Цена: 200−700 рублей

Доходное место

Спектакль про судьбу человека и проверку его разными обстоятельствами.

Молодой человек Василий Жадов уверен, что жить в достатке можно и честными способами, без протекции и взяток. Он ссорится с богатым дядей и женится на чудесной девушке в идеалистической мечте, что счастливым можно быть и в бедности.

Но «любить даром» никто не хочет, и Полина в конце концов понимает, что красивые шляпки важнее идеалов.

Спектакль «Доходное место». Дмитрий Лямзин.

Где: музыкальный театр

Когда: 15 мая в 17:00

Цена: 400−800 рублей

Космос

Постановка о нелегкой женской судьбе по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.

Учительница английского языка Татьяна узнает, что в ее маленький город приезжает одноклассник — ныне известный космонавт. И тут она понимает, что всю жизнь любила его. В ожидании встречи вся ее жизнь переворачивается с ног на голову.

Космос

Где: театр драмы

Когда: 5 мая и 25 мая в 18:30

Цена: 300−350 рублей

Фауст

Неожиданная для МТА премьера в жанре мюзикла в постановке главного режиссера театра Алексея Серова. Либретто, музыку и стихи по легендам и знаменитому сюжету Гете написал московский композитор Александр Шевцов в 2016 году.

Трагическая история не по произведению Гете, а по легенде о Фаусте — об ученом муже, который ради любви (или минутного соблазна?) совершает сделку с дьяволом.

В Барнауле в МТА прошла премьера мюзикла «Фауст» Анна Зайкова

Где: Молодежный театр алтая

Когда: 19 мая в 18:30

Цена: 250−600 рублей

КЯППК ( Как я простил прапорщика Кувшинова)

Спектакль театра драмы по экспериментальной современной пьесе-песне — еще одна барнаульская постановка, где артисты поют (это даже можно назвать отличительной чертой барнаульского театрального сезона).

Главный герой, 37-летний разведенный музыкант Толик, не знает, как жить дальше. И он решает поехать в Воронеж, чтобы отомстить бывшему прапору, что разбил его отцовскую гитару.

«КЯППК» в театре драмы Анна Зайкова