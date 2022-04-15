Страсти столетней давности. В алтайской драме состоится премьера спектакля, с которого театр начался век назад

15, 16 и 17 апреля в алтайском театре драмы — историческая премьера. Зрителям покажут спектакль «Трильби» по пьесе Григория Ге. Именно с постановки этой пьесы в 1921 году началась история барнаульского театра. «Афиша» побывала на сдаче спектакля.

Сюжет пьесы петербургский актер и популярный в то время драматург Григорий Ге заимствовал из одноименного романа английского писателя Джорджа Луиса Палмелла Бассона дю Морье. Роман был литературной сенсацией того времени и чрезвычайно моден в России.

«Он был настолько популярен, что имя главного злодея Свенгали становится нарицательным, а именем главной героини, певицы Трильби, был назван городок во Флориде, и разновидность шляпы», — говорят в театре.

Трильби — это имя главной героини. Она светла душой, но работает натурщицей — по тем временам это был невиданный стыд.

Один из художников, Билли, влюбляется в нее и зовет замуж. Трильби соглашается, но дело рушит загадочный музыкант Свенгали, который гипнотическим образом воздействует на девушку.

Трильби отказывается от возлюбленного, и, словно под дудочку гамельнского крысолова, уходит вместе со Свенгали, чтобы покорять концертные залы. Но вот беда — прекрасно петь она может только под гипнозом. Ничем хорошим это, разумеется, закончиться не может.

Спектакль «Трильби» в театре драмы Дмитрий Лямзин

Режиссер спектакля Галина Зальцман на встрече со зрителями говорила, что при постановке спектакля ей вспоминалась картина «Завтрак на траве» Эдуарда Мане, где среди одетых джентльменов сидит обнаженная беззащитная девушка.

На ее взгляд, за сто лет в отношении женщин ничего не изменилось — и сейчас к ним относятся как к инструменту и как к «мясу» (поэтому неожиданный финал может даже слегка шокировать зрителей).

Спектакль «Трильби» в театре драмы Дмитрий Лямзин

Главные роли в спектакле играют Анастасия Дунаева и Константин Кольцов. В спектакле также заняты Владимир Черепанов, Михаил Меньших, Сергей Филипченко, Дмитрий Плеханов, Сергей Рассахань, Мария Сазонова, Эдуардр Тимошенко, Кристина Василенко, Татьяна Гуртякова, Антонина Олесик, Максим Пивнев.

Это не первый показ «Трильби» в Барнауле — эскиз спектакля режиссер Галина Зальцман представила еще в июне 2021 года на творческой лаборатории «Про100ры истории», где режиссеры со всей России брались за пьесы, что были поставлены сто лет назад в театре драмы.

Спектакль «Трильби» в театре драмы Дмитрий Лямзин

Один из эскизов этой лаборатории — по произведению Леонида Андреева «Дни нашей жизни» — уже был доведен до полноценного спектакля и введен в репертуар. Посмотреть фоторепортаж со спектакля можно здесь.