Даром любить нельзя. В Музыкальном театре поставили мюзикл про деньги и чувства по пьесе Островского

Спектакль «Доходное место» идет во многих театрах, но только для нашего Андрей Кротов написал весьма энергичную музыку, а его супруга Нонна — либретто. Премьера прошла в выходные с огромным успехом. Рассказываем, чем уникальна постановка и почему ее стоит смотреть.

Искушение деньгами

«Островский — кладезь самых важных жизненных вопросов и ответов, — говорит режиссер спектакля Татьяна Столбовская. — Для любого режиссера это вещь соблазнительная, поэтому работать было очень радостно».

Как говорит Столбовская, одним словом, это — спектакль про судьбу человека и проверку его разными обстоятельствами. Молодой человек Василий Жадов уверен, что жить в достатке можно и честными способами, без протекции и взяток. Он ссорится с богатым дядей и женится на чудесной девушке в идеалистической мечте, что счастливым можно быть и в бедности. Но «любить даром» никто не хочет, и Полина в конце концов понимает, что красивые шляпки важнее идеалов.

Спектакль «Доходное место». Дмитрий Лямзин.

Искушение деньгами прослеживается в трех сюжетных линиях. Первая — дядя и тетя Жадова, супруги Вышневские, где он никак не может добиться расположения жены, потому что в свое время буквально выкупил ее от родителей и теперь осыпает подарками, а она не признает денежных отношений и не любит его.

Вторая — сестра Полины — Юленька, считающая, что «даром любить нельзя», и ее супруг Онисим Белогубов, который лизоблюдством добился должности и денег и теперь на радость жене покупает дорогие конфеты и платья. Третья линия — собственно главный герой Жадов, который хочет жить в честности и бедности и его несчастная жена Полина, уставшая от убеждений мужа.

Спектакль «Доходное место». Дмитрий Лямзин.

Спектакль поставлен так, что в нем нет хороших и плохих героев, никакой морали, просто каждый делает свой выбор, представляя его зрителю, а зритель волен решать, чья сторона ему ближе.

Испытание деньгами и любовью проходят все персонажи, и все приходят к своему итогу.

Больше золота и танго

Улучшать Островского нет нужды, считает Татьяна Столбовская. Прекрасное либретто Нонны Кротовой талантливо адаптировало пятиактную комедию для двух актов. Ее стихи не просто дополняют сюжет, но укрупняют каждого персонажа.

Декорации Николая Чернышова оказались лаконичными, но не простыми. Все, что есть на сцене, — золотой помост с подобием нефтяной вышки — прямолинейная метафора — каждый хочет взобраться наверх к деньгам и славе. Декорация жутко бликует, поэтому специально для постановки пригласили кузбасского светорежиссера Николая Ужву, который расставил акценты и сделал спектакль зрелищным.

Задачи сделать костюмированный спектакль в духе времен Островского, по словам режиссера, не было. Костюмы героев лишь отчасти делают отсылку к прошлому веку, но вполне современны, что еще явнее подчеркивает вечность поднятой в спектакле темы.

«Доходное место» играют двумя составами, однако, главный герой один — Жадова исполняет Андрей Булгаков. Он говорит, что роль наиболее интересна драматически. Его герой претерпевает сложные метаморфозы, особенно во втором акте, где ему приходится пересмотреть свои идеалы ради любви и буквально ломаться под гнетом обстоятельств.

Постановки в музыкальных театрах иногда делают под фонограмму. Не потому, что музыканты не могут сыграть, а просто во избежание лишних трат. «Доходное место» будут давать исключительно под живую музыку оркестра.

«Музыка в этом спектакле — изобразительная, — говорит дирижер Музыкального театра Денис Немирович-Данченко. — У Островского характерные герои, и музыка — их отражение, она помогает реализовать их эмоции. Много ритмов танго с роковыми битами в сочетании с музыкальными зарисовками».

Следующий показ спектакля «Доходное место» пройдет 15 мая в 17:00. Цена билета: 400−800 рублей. 16+

P.S. Оркестр — молодец.