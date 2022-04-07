Много Октября, гор и немножко инопланетян. Какие выставки можно посетить в Барнауле

К 100, 111 и 70-летию
Сразу три выставки, посвященные дню рождения авторов, открыты в художественном музее.
К 100-летию со дня рождения народного художника России Михаила Будкеева выставлены его работы, объединенные названием «В гармонии с миром». Представлены 29 картин — пейзажи, портреты, натюрморты.
Художник в стиле реализма писал природу Алтая и Монголии, старинный облик Барнаула — в том числе запечатлел одно из наводнений в районе старого базара.
70-летие художника Валерия Октября также отметили персональной выставкой «Танец жизни».
Посетители увидят европейские пейзажи живописца, такие как «Римская ночь», «Венеция». А также произведения фантасмагорического характера «Театр», «Ван Гог у мольберта», «Зима» и ещё ряд картин этого направления.
Кстати, выставка с точно таким же названием пройдет в выставочном зале музея «Город».
111-летию художника Валентина Курзина посвящена еще одна выставка музея.
Представлены 35 работ, выполненные с конца 1930-х годов до начала 1980 годов.
«Так, в картине „Дыхание осени“ зритель видит широкую, свободную манеру письма, локальную, сдержанную цветовую гамму, передающую состояние неяркого осеннего дня. Живопись художника сродни поэзии: глядя на работы, вспоминаются стихи Николая Некрасова, Афанасия Фета, Федора Тютчева, Сергей Есенина», — говорят в музее.
Истоки души
Персональная выставка «Алтай — души моей исток» художника Василия Куксы откроется 8 апреля в галерее «Турина гора».
В экспозиции представлено около сорока живописных произведений, написанных с этюдных работ из путешествий по Горному Алтаю.
Пространство макросимволизма
Галерея «Республика ИЗО» тоже не смогла обойти стороной юбилей Валерия Октября.
Его работами галерея заполнила все пространство — всего там можно увидеть около 100 произведений.
«На протяжении многих лет Октября создавал пространство макросимволизма, расширяя сознание и границы воображения. Знатоки и любители изобразительного искусства в Барнауле выделяют основные темы в творчестве Октября: метафорические пейзажи, фантастические объекты, романтические города, зачарованные ангелы, чувственные танцы, свободолюбивые кони, бесконечные горы, сказочные нимфы, экзотические тореадоры, загадочные пространства», — рассказал о мастере комиссар галереи Вадим Климов.
Есть с чем сравнить
Выставка «Было-стало» работает в краеведческом музее.
Ее суть проста — посетителям представили отреставрированные вещи, а рядом поставили фотографию до проделанных работ. Так каждый сможет оценить труд реставратора и сравнить, сколько изменений претерпели экспонаты.
В экспозиции — народные костюмы, иконы, мебель, музыкальные инструменты и многое другое.
Благородное искусство
В музее «Город» открыта выставка «Первая помощь», посвященная 125-летию краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.
Гости выставки могут ознакомиться с архивными материалами, книгами и альбомами, посвященными истории больницы, рассмотреть старинные фотографии, медицинские предметы, снимки коллективов разных лет.
Ужасные и милые
50 милых инопланетных существ ждут своих посетителей в музее «Город».
«Гости выставки познакомятся с обитателями Луны, Венеры, Марса и многих других даже еще не открытых планет. „Обитают“ они в полной темноте, поэтому при входе каждому посетителю выдают по фонарику. У каждого есть небольшое описание — откуда он, что он такое, кем и чем питается», — говорят организаторы выставки.
Могучее трио
Галерея Universum представляет совместный выставочный проект «Разные истории». На выставке — работы Ольги Воробьевой, Екатерины Касьяновой и Людмилы Дюпиной.
У Воробьевой выставлены работы, выполненные в стиле народной росписи, различные предметы быта, матрешки в национальном русском костюме, а также графика.
У Дюпиной — картины в акварельной технике, у Касьяновой — масляные и акварельные пейзажи.