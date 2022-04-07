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Много Октября, гор и немножко инопланетян. Какие выставки можно посетить в Барнауле

Если вы устали видеть под ногами одну лишь грязь, идите в музей или галерею — художники напомнят вам, что есть совсем другая жизнь. «Афиша» подскажет, где и кто выставляется.

Михаил Будкеев. "Весна. Большая вода"
Михаил Будкеев. "Весна. Большая вода"
ghmak.ru

К 100, 111 и 70-летию

Сразу три выставки, посвященные дню рождения авторов, открыты в художественном музее.

К 100-летию со дня рождения народного художника России Михаила Будкеева выставлены его работы, объединенные названием «В гармонии с миром». Представлены 29 картин — пейзажи, портреты, натюрморты.

Художник в стиле реализма писал природу Алтая и Монголии, старинный облик Барнаула — в том числе запечатлел одно из наводнений в районе старого базара.

70-летие художника Валерия Октября также отметили персональной выставкой «Танец жизни».

Посетители увидят европейские пейзажи живописца, такие как «Римская ночь», «Венеция». А также произведения фантасмагорического характера «Театр», «Ван Гог у мольберта», «Зима» и ещё ряд картин этого направления.

Кстати, выставка с точно таким же названием пройдет в выставочном зале музея «Город».

Персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября.
Персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября.
ghmak.ru

111-летию художника Валентина Курзина посвящена еще одна выставка музея.

Представлены 35 работ, выполненные с конца 1930-х годов до начала 1980 годов.

«Так, в картине „Дыхание осени“ зритель видит широкую, свободную манеру письма, локальную, сдержанную цветовую гамму, передающую состояние неяркого осеннего дня. Живопись художника сродни поэзии: глядя на работы, вспоминаются стихи Николая Некрасова, Афанасия Фета, Федора Тютчева, Сергей Есенина», — говорят в музее.

Валентин Курзин. &quot;Дыхание осени&quot;
Валентин Курзин. «Дыхание осени»
ghmak.ru

Истоки души

Персональная выставка «Алтай — души моей исток» художника Василия Куксы откроется 8 апреля в галерее «Турина гора».

В экспозиции представлено около сорока живописных произведений, написанных с этюдных работ из путешествий по Горному Алтаю.

Василий Кукса. &quot;Городской пейзаж&quot;.
Василий Кукса. «Городской пейзаж».
youtube.com

Пространство макросимволизма

Галерея «Республика ИЗО» тоже не смогла обойти стороной юбилей Валерия Октября.

Его работами галерея заполнила все пространство — всего там можно увидеть около 100 произведений.

«На протяжении многих лет Октября создавал пространство макросимволизма, расширяя сознание и границы воображения. Знатоки и любители изобразительного искусства в Барнауле выделяют основные темы в творчестве Октября: метафорические пейзажи, фантастические объекты, романтические города, зачарованные ангелы, чувственные танцы, свободолюбивые кони, бесконечные горы, сказочные нимфы, экзотические тореадоры, загадочные пространства», — рассказал о мастере комиссар галереи Вадим Климов.

Валерий Октябрь на открытии выставки &quot;Израильские зарисовки&quot;.
Валерий Октябрь на открытии выставки «Израильские зарисовки».
Александра Фоменко.

Есть с чем сравнить

Выставка «Было-стало» работает в краеведческом музее.

Ее суть проста — посетителям представили отреставрированные вещи, а рядом поставили фотографию до проделанных работ. Так каждый сможет оценить труд реставратора и сравнить, сколько изменений претерпели экспонаты.

В экспозиции — народные костюмы, иконы, мебель, музыкальные инструменты и многое другое.

Выставка &quot;Было-стало&quot; в краеведческом музее
Выставка «Было-стало» в краеведческом музее
vk.com/agkm1823

Благородное искусство

В музее «Город» открыта выставка «Первая помощь», посвященная 125-летию краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Гости выставки могут ознакомиться с архивными материалами, книгами и альбомами, посвященными истории больницы, рассмотреть старинные фотографии, медицинские предметы, снимки коллективов разных лет.

Александр Чеглецов на обходе пациентов.
Александр Чеглецов на обходе пациентов.
БСМП.

Ужасные и милые

50 милых инопланетных существ ждут своих посетителей в музее «Город».

«Гости выставки познакомятся с обитателями Луны, Венеры, Марса и многих других даже еще не открытых планет. „Обитают“ они в полной темноте, поэтому при входе каждому посетителю выдают по фонарику. У каждого есть небольшое описание — откуда он, что он такое, кем и чем питается», — говорят организаторы выставки.

В музее &quot;Город&quot; открылась выставка инопланетян
В музее «Город» открылась выставка инопланетян
vk.com/museumgorod

Могучее трио

Галерея Universum представляет совместный выставочный проект «Разные истории». На выставке — работы Ольги Воробьевой, Екатерины Касьяновой и Людмилы Дюпиной.

У Воробьевой выставлены работы, выполненные в стиле народной росписи, различные предметы быта, матрешки в национальном русском костюме, а также графика.

Выставка в галерее Universum
Выставка в галерее Universum
Предоставлено галереей

У Дюпиной — картины в акварельной технике, у Касьяновой — масляные и акварельные пейзажи.

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