Много Октября, гор и немножко инопланетян. Какие выставки можно посетить в Барнауле

Если вы устали видеть под ногами одну лишь грязь, идите в музей или галерею — художники напомнят вам, что есть совсем другая жизнь. «Афиша» подскажет, где и кто выставляется.

К 100 , 111 и 70-летию

Сразу три выставки, посвященные дню рождения авторов, открыты в художественном музее.

К 100-летию со дня рождения народного художника России Михаила Будкеева выставлены его работы, объединенные названием «В гармонии с миром». Представлены 29 картин — пейзажи, портреты, натюрморты.

Художник в стиле реализма писал природу Алтая и Монголии, старинный облик Барнаула — в том числе запечатлел одно из наводнений в районе старого базара.

70-летие художника Валерия Октября также отметили персональной выставкой «Танец жизни».

Посетители увидят европейские пейзажи живописца, такие как «Римская ночь», «Венеция». А также произведения фантасмагорического характера «Театр», «Ван Гог у мольберта», «Зима» и ещё ряд картин этого направления.

Кстати, выставка с точно таким же названием пройдет в выставочном зале музея «Город».

Персональная выставка «Танец жизни» члена Союза художников России Валерия Октября. ghmak.ru

111-летию художника Валентина Курзина посвящена еще одна выставка музея.

Представлены 35 работ, выполненные с конца 1930-х годов до начала 1980 годов.

«Так, в картине „Дыхание осени“ зритель видит широкую, свободную манеру письма, локальную, сдержанную цветовую гамму, передающую состояние неяркого осеннего дня. Живопись художника сродни поэзии: глядя на работы, вспоминаются стихи Николая Некрасова, Афанасия Фета, Федора Тютчева, Сергей Есенина», — говорят в музее.

Валентин Курзин. «Дыхание осени» ghmak.ru

Истоки души

Персональная выставка «Алтай — души моей исток» художника Василия Куксы откроется 8 апреля в галерее «Турина гора».

В экспозиции представлено около сорока живописных произведений, написанных с этюдных работ из путешествий по Горному Алтаю.

Василий Кукса. «Городской пейзаж». youtube.com

Пространство макросимволизма

Галерея «Республика ИЗО» тоже не смогла обойти стороной юбилей Валерия Октября.

Его работами галерея заполнила все пространство — всего там можно увидеть около 100 произведений.

«На протяжении многих лет Октября создавал пространство макросимволизма, расширяя сознание и границы воображения. Знатоки и любители изобразительного искусства в Барнауле выделяют основные темы в творчестве Октября: метафорические пейзажи, фантастические объекты, романтические города, зачарованные ангелы, чувственные танцы, свободолюбивые кони, бесконечные горы, сказочные нимфы, экзотические тореадоры, загадочные пространства», — рассказал о мастере комиссар галереи Вадим Климов.

Валерий Октябрь на открытии выставки «Израильские зарисовки». Александра Фоменко.

Есть с чем сравнить

Выставка «Было-стало» работает в краеведческом музее.

Ее суть проста — посетителям представили отреставрированные вещи, а рядом поставили фотографию до проделанных работ. Так каждый сможет оценить труд реставратора и сравнить, сколько изменений претерпели экспонаты.

В экспозиции — народные костюмы, иконы, мебель, музыкальные инструменты и многое другое.

Выставка «Было-стало» в краеведческом музее vk.com/agkm1823

Благородное искусство

В музее «Город» открыта выставка «Первая помощь», посвященная 125-летию краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Гости выставки могут ознакомиться с архивными материалами, книгами и альбомами, посвященными истории больницы, рассмотреть старинные фотографии, медицинские предметы, снимки коллективов разных лет.

Александр Чеглецов на обходе пациентов. БСМП.

Ужасные и милые

50 милых инопланетных существ ждут своих посетителей в музее «Город».

«Гости выставки познакомятся с обитателями Луны, Венеры, Марса и многих других даже еще не открытых планет. „Обитают“ они в полной темноте, поэтому при входе каждому посетителю выдают по фонарику. У каждого есть небольшое описание — откуда он, что он такое, кем и чем питается», — говорят организаторы выставки.

В музее «Город» открылась выставка инопланетян vk.com/museumgorod

Могучее трио

Галерея Universum представляет совместный выставочный проект «Разные истории». На выставке — работы Ольги Воробьевой, Екатерины Касьяновой и Людмилы Дюпиной.

У Воробьевой выставлены работы, выполненные в стиле народной росписи, различные предметы быта, матрешки в национальном русском костюме, а также графика.

Выставка в галерее Universum Предоставлено галереей

У Дюпиной — картины в акварельной технике, у Касьяновой — масляные и акварельные пейзажи.