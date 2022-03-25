С третьим глазом. В Барнауле откроют выставку инопланетных существ

С 26 марта в Барнауле начнет работать выставка инопланетных существ. Увидеть их можно будет в музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24).

На выставке будут представлены 50 удивительных экспонатов: трехглазые, шестилапые, двухвостые звери со всех уголков галактики. Необычные, но милые.

«Гости выставки познакомятся с обитателями Луны, Венеры, Марса и многих других даже еще не открытых планет. „Обитают“ они в полной темноте, поэтому при входе каждому посетителю выдают по фонарику. У каждого есть небольшое описание — откуда он, что он такое, кем и чем питается», — говорят организаторы выставки.

Внешне экспонаты похожи на земных зверушек, поэтому будет интересно угадывать, кто и кого напоминает больше всего.

Выставка будет работать до 15 мая. Стоимость билетов — 250−300 рублей.