В алтайском краеведческом музее откроется выставка отреставрированных вещей «Было-стало»

23 марта в Барнауле откроется выставка отреставрированных предметов из фонда краеведческого музея.

В новом выставочном проекте представят около 50 предметов из коллекций: «Этнография», «Археология», «Мебель», «Изобразительное искусство», «Литье», «Иконы», «Коллекция редкой книги» и некоторых других.

Посетители смогут увидеть мебель, сделанную на рубеже XIX — XX веков — реставрация наиболее ярко преобразила их внешний вид. По представленным фотографиям можно будет увидеть, какими экспонаты были до реставрационных работ.

Выставку дополнят экскурсиями, открытым лекторием и включением ее в мобильное приложение «Artefact».

Реставрация была проведена по программе «Развитие культуры Алтайского края» — за последние 4 года музею на эти цели было выделено 4 млн рублей.

Работы проводились специалистами ведущих реставрационных институтов и мастерских федерального уровня — Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО (Санкт-Петербург), Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря (Москва), Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве (Москва), реставрационная мастерская «Феномен» (Москва), а также реставраторы Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

Открытие выставки в 16:00 по адресу: ул. Ползунова, 39. Посмотреть экспонаты можно будет до 5 июня. Вход свободный.