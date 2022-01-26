Это вам не «дрова». Какие редкие экспонаты можно найти в музее лыж в Барнауле

Этой зимой на Трассе здоровья можно было увидеть объявления с необычным содержанием: «Не спешите выбрасывать старый лыжный инвентарь! Приносите в музей — возможно, у нас нет такого экспоната, и мы примем его в дар». Автором объявления оказался Сергей Корбан — бывший биатлонист и создатель уникального музея лыж. Таких коллекционеров в России не больше десятка.

Пожалел Jarvinen

В Барнауле музей расположился год назад в двух комнатах на базе отдыха «Славное». Но существует он значительно дольше — впервые коллекцию Сергей Корбан начал собирать шесть лет назад.

Как и в любой подобной истории, все началось с малого. Как-то Сергей случайно увидел на свалке лыжу Jarvinen. Находка поразила его до глубины души — ведь когда-то импортные лыжи стоили не меньше хорошего автомобиля!

Сергей не смог пройти мимо и забрал выброшенный спортинвентарь к себе домой. Его приятель предложил не останавливаться и основать свой музей лыж.

Но это оказалось довольно затратным делом. Корбану пришлось продать машину, чтобы купить первые экспонаты. На оставшиеся средства думал купить машину попроще, но так и потратил все деньги на лыжи. «Новый автомобиль в итоге пришлось брать в кредит», — говорит энтузиаст.

«Я не знал, что это такое дорогое удовольствие. Даже обыкновенные деревянные лыжи „Быстрица“ 1972 года, которая выпускались небольшими партиями, стоят в Петербурге 500−1000 рублей. А пересылка обойдется в 1800 рублей. Так пара в среднем обошлась мне в 3 тыс. рублей. И это только самые простые. А есть старые лыжи, которые в два раза дороже современных», — рассказал бывший спортсмен.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

Цифра 260 пар лыж хранятся в коллекции Сергея Корбана. Всего же в музее находятся 1,5 тыс. экспонатов стоимостью в 1,5 млн рублей.

Из мусорки — в музей

Попадают лыжи к Сергею Корбану самыми разными путями. Кто-то отдает в дар — так, недавно коллекционеру жительница Тягуна передала редкую пару.

«Авито» — еще один «кладезь» интересных экземпляров. Иногда владельцев удается уговорить отдать лыжи в дар. Но бывает и совсем по-другому.

«Однажды иду по Рубцовску и вижу, как мужчина несет к мусорке лыжи. Я попросил его отдать их мне в музей. Он сразу изменился в лице: „5 тысяч рублей!“ — говорит мне. Я, конечно, на это не поддался. А мужчина развернулся и понес лыжи домой. А ведь хотел выкинуть!», — сокрушается Корбан.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

Сейчас самые уникальные лыжи в коллекции — 1930-х годов, с Нововятского лыжного комбината, который первый в России начал выпускать этот спортивный инвентарь. В 90-е годы фабрика перестала выпускать спортпродукцию.

«Когда комбинат закрылся, лыжи было некуда девать, их просто растаскивали, не понимая ценности. Но мне удалось добыть лыжи 1932 года выпуска и с последнего года производства. Также есть уникальные экспонаты — лыжи, которые прошли испытания, но не вышли в серию», — рассказал коллекционер.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

Самые дорогие лыжи обошлись Корбану в 120 тыс. рублей. Это новейшие, «нехоженые», без отверстий для креплений финские лыжи компании Jarvinen 1929 года.

Такие инвентари изготавливались специально для спортсменов Олимпийского уровня. Делали их из ценных пород дерева.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

Рисунок на носке лыжи в форме короны показывает, сколько медалей было завоевано на этих лыжах на Олимпийских играх и кубках мира. Больше 50 лет спортсмены со всего мира успешно использовали их на соревнованиях.

Кстати, есть в коллекции музея лыжи, медали, кольца, фотографии именитых спортсменов. Например, олимпийской чемпионки 1964 года Евдокии Микшило, олимпийского чемпиона 1988 года Михаила Девятьярова, бронзового призера Олимпиады 1976 года Ивана Гаранина, трёхкратного призёра зимних Олимпийских игр 1980 и 1984 годов Александра Завьялова и так далее.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

Экспонаты на века

Музей лыж удивит своим разнообразием. Кто-то погрузится в ностальгию, увидев спортинвентарь марки «Россия», «Эстония», «Спринт», «Тиса» или «Марий Эл».

Те, кто в «теме», обязательно оценит зарубежный «антиквариат» — финские JARVINEN, KARHU, австрийские FISCHER, KNEISSL и KASTLE, эстонские Visu

А еще — парафины, мази, утюжок для смазки лыж, кожаные ботинки 30-х годов, различные крепления, деревянные ложи для биатлонных винтовок, спортивная одежда и многое другое.

В музее лыж в Барнауле Дмитрий Лямзин

Сам Корбан говорит, что сегодня, конечно, ходит на пластиковых лыжах в теплых ботинках на «один носок». Но при этом дает возможность другим почувствовать то «родное тепло» деревянных лыж — в частности, когда на протяжении последних нескольких лет устраивал в Рубцовске ретро-гонки.

В минувшие выходные в Барнауле такой ретро-забег прошел впервые. Основатель музея снабдил участников советскими ботинками и лыжами.

Многие отметили, что скользят деревянные лыжи не так хорошо, как пластиковые. Но прикосновение к истории стало действительно интересным опытом.