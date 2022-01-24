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Спорт

Мороз и солнце — забег чудесный. Как барнаульцы прокатились на деревянных ретро-лыжах

«Непривычно, но очень интересно», — сказали барнаульцы, которые, несмотря на двадцатиградусный мороз, решили 23 января принять участие в ретро-забеге на деревянных лыжах. Никаких рекордов и подсчета времени — только прикосновение к славной истории спорта.

В Барнауле прошел забег на ретро-лыжах
В Барнауле прошел забег на ретро-лыжах
Дмитрий Лямзин

Забег организовали на базе отдыха «Славное». Сейчас там на втором этаже находится музей лыж — единственный в Барнауле и один из немногих в России. Заведует им бывший биатлонист Сергей Корбан.

Раньше музей располагался в Рубцовске и только в сентябре переехал в Барнаул. Это одно из крупнейших в стране собрание лыжных раритетов — всего более 1,5 тыс. экспонатов. Их энтузиаст собирал по всей стране (фоторепортаж о самом музее можно будет прочитать на altapress.ru на этой неделе).

Экипировку любителям лыжного спорта выдавали в музее. Так барнаульцы смогли встать на раритетные деревянные лыжи, на которых они или их родители бегали еще в советское время.

Выдали спортсменам также кожаные ретро-ботинки и шапочки.

Каждый инвентарь у участников забега был по-своему уникален: например, здесь прокатились на лыжах призера Олимпийских игр Александра Завьялова и в шапочке как у четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова.

В Барнауле прошел забег на ретро-лыжах
В Барнауле прошел забег на ретро-лыжах
Дмитрий Лямзин

Забег возглавила председатель Совета Федерации лыжных гонок Алтайского края, чемпион России и участница Олимпийских игр Ольга Сементина.

«На самом деле это символичный пробег, чтобы можно было немного прикоснуться к истории, показать прекрасный музей с уникальными экспонатами», — сказала она перед стартом.

В Барнауле прошел забег на ретро-лыжах
В Барнауле прошел забег на ретро-лыжах
Дмитрий Лямзин

Участники забега проехали небольшую дистанцию по Трассе здоровья, а после отметили событие чаем с тортом и получили сувенир на память.

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