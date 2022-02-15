Барнаул -3°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Червонцы, серебро и облигации: в барнаульском музее открылась выставка старинных денег

В Барнауле в музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) открылась выставка, посвященная истории денежных знаков в России. Экспонаты собраны из фонда музея и частных нумизматических коллекций.

В Барнауле открылась выставка, посвященная истории денежных знаков в России
В Барнауле открылась выставка, посвященная истории денежных знаков в России
vk.com/museumgorod

В музее рассказывают, что в Российской империи XVIII век из алтайского серебра состояли 90% всех серебренных монет.

Еще из алтайской добычи чеканилась так называемая «сибирская монета», которая недолго была в обиходе только на территории Сибири.

Во второй половине XVIII веке в Российской империи начинается выпуск бумажных ассигнаций, ставших предшественниками бумажных купюр.

«Их появление было связано с развитием товарно-де-нежных отношений, когда торговые сделки между городами и даже странами показали — металлические деньги непрактичны в транспортировке и заключении договоров», — говорят в музее.

Проследить всю историю развития денег в музее можно будет до 13 марта. Стоимость билета — 20−45 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене