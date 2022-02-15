Червонцы, серебро и облигации: в барнаульском музее открылась выставка старинных денег

В Барнауле в музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) открылась выставка, посвященная истории денежных знаков в России. Экспонаты собраны из фонда музея и частных нумизматических коллекций.

В Барнауле открылась выставка, посвященная истории денежных знаков в России

В музее рассказывают, что в Российской империи XVIII век из алтайского серебра состояли 90% всех серебренных монет.

Еще из алтайской добычи чеканилась так называемая «сибирская монета», которая недолго была в обиходе только на территории Сибири.

Во второй половине XVIII веке в Российской империи начинается выпуск бумажных ассигнаций, ставших предшественниками бумажных купюр.

«Их появление было связано с развитием товарно-де-нежных отношений, когда торговые сделки между городами и даже странами показали — металлические деньги непрактичны в транспортировке и заключении договоров», — говорят в музее.

Проследить всю историю развития денег в музее можно будет до 13 марта. Стоимость билета — 20−45 рублей.