Червонцы, серебро и облигации: в барнаульском музее открылась выставка старинных денег

В музее рассказывают, что в Российской империи XVIII век из алтайского серебра состояли 90% всех серебренных монет.
Еще из алтайской добычи чеканилась так называемая «сибирская монета», которая недолго была в обиходе только на территории Сибири.
Во второй половине XVIII веке в Российской империи начинается выпуск бумажных ассигнаций, ставших предшественниками бумажных купюр.
«Их появление было связано с развитием товарно-де-нежных отношений, когда торговые сделки между городами и даже странами показали — металлические деньги непрактичны в транспортировке и заключении договоров», — говорят в музее.
Проследить всю историю развития денег в музее можно будет до 13 марта. Стоимость билета — 20−45 рублей.