В Барнауле стартовал бесплатный лекторий о происхождении русского искусства

Первым в программе стартовал лекторий на тему «Откуда взялось русское искусство». Ведет его культуролог. специалист художественного музея Лидия Рыжова.

Лекторий будет проходит каждый вторник и четверг в 19:00 по адресу: М. Горького 63а, 3 этаж.

Расписание лекций

17.03 — «Русское Возрождение». В XIX веке русский художник уже в 22 года мог стать пенсионером, а в 30 — мировой звездой. Как и кому это удалось? Разберем, как русская живопись XIX века вдохновлялась античностью и эпохой Возрождения, а также рассмотрим все скрытые детали ключевых работ того периода — «Последний день Помпеи» К. Брюллова и «Явление Христа народу» А. Иванова.

22.03 — «ООО „Передвижники“». Как заработать на изображении российских бед? Узнаем о художниках, которым удалось принести искусство из высшего общества в народ и, тем самым, изменить мир к лучшему. Посмотрим на живопись художников-передвижников с разных точек зрения и покритикуем известные картины для школьных сочинений.

24.03 — «Нарисованная история». Картина в историческом жанре воспринимается зрителем как подлинный документ, что порождает множество мифов. Рассмотрим сюжеты русской истории так, как их преподносили художники, и узнаем, как живопись может влиять на нас и наши взгляды.

29.03 — «Плачь и смотри». На первый взгляд кажется, что все пейзажисты похожи друг на друга, а их картины невозможно отличить. Однако первым русским пейзажистам удалось найти свой неповторимый способ рассказа о том, что они любили больше всего. Узнаем, почему Ивана Шишкина можно назвать ботаником, и почему никто не рисовал русскую природу вплоть до середины XIX века.

31.03 — «Слишком красиво». На рубеже XIX и XX века русскую живопись условно можно разделить на два лагеря: тех, кто следовал новым европейским веяниям, и тех, кто черпал вдохновение в народном творчестве и церковном искусстве. Увидим, как источники вдохновения художников можно отыскать на их произведениях и пройдёмся по многочисленным художественным объединениям того времени.

05.04 — «Русские -измы». Революция 1917 года не могла не изменить искусство. В это время появляется множество новых направлений, которые до сих пор не совсем понятны посетителям музеев: лучизм, супрематизм, кубофутуризм. Коротко рассмотрим каждое направление и, наконец, разберемся, в чем секрет «Чёрного квадрата» Казимира Малевича.

07.04 — «Суровое искусство». Живопись советского времени принято тесно связывать с господствующей идеологией, которая подавляла творческую самореализацию художника. Однако и в этих условиях некоторым удавалось выработать новый живописный язык. Посмотрим на героические образы представителей сурового стиля и разберёмся, откуда он взялся и как он реформировал советское искусство.