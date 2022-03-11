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В барнаульской галерее устроят обход выставок с искусствоведом

12 марта в галерее «Республика ИЗО» пройдет обход выставок с искусствоведом Михаилом Чуриловым.

В галерее "Республика ИЗО"
В галерее "Республика ИЗО"
vk.com/respublikaizo

Обход выставок — это большая экскурсия с с комментариями эксперта к произведениям и экспозиции галереи.

Выставки, которые увидят посетители:

  • «Поэзия окрестного пейзажа». Цветная графика, пейзажи гуашью, работы на стекле, украшения и посуда автора Ольги Поповой.
  • «Слёт». Выставка несоюзных художников, которая представляет большое количество работ маслом, акварелью, карандашом и смешанной технике. Экспозиция занимает четыре зала. Основные темы выставки — это пейзажи, натюрморты, портреты.
  • «Достоевский проездом». Иллюстрации для пьесы Вадима Климова «Достоевский проездом. 1857—2021 гг.» художника Юрия Гребенщикова.

Начало обхода в 16:00. Цена билета 100 рублей.

Выставки в «Республике ИЗО» можно будет посмотреть до 27 марта.

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