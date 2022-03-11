В барнаульской галерее устроят обход выставок с искусствоведом

Обход выставок — это большая экскурсия с с комментариями эксперта к произведениям и экспозиции галереи.
Выставки, которые увидят посетители:
- «Поэзия окрестного пейзажа». Цветная графика, пейзажи гуашью, работы на стекле, украшения и посуда автора Ольги Поповой.
- «Слёт». Выставка несоюзных художников, которая представляет большое количество работ маслом, акварелью, карандашом и смешанной технике. Экспозиция занимает четыре зала. Основные темы выставки — это пейзажи, натюрморты, портреты.
- «Достоевский проездом». Иллюстрации для пьесы Вадима Климова «Достоевский проездом. 1857—2021 гг.» художника Юрия Гребенщикова.
Начало обхода в 16:00. Цена билета 100 рублей.
Выставки в «Республике ИЗО» можно будет посмотреть до 27 марта.