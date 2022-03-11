В барнаульской галерее устроят обход выставок с искусствоведом

12 марта в галерее «Республика ИЗО» пройдет обход выставок с искусствоведом Михаилом Чуриловым.

Обход выставок — это большая экскурсия с с комментариями эксперта к произведениям и экспозиции галереи.

Выставки, которые увидят посетители:

«Поэзия окрестного пейзажа». Цветная графика , пейзажи гуашью , работы на стекле , украшения и посуда автора Ольги Поповой.

пейзажи гуашью работы на стекле украшения и посуда автора Ольги Поповой. «Слёт». Выставка несоюзных художников , которая представляет большое количество работ маслом , акварелью , карандашом и смешанной технике. Экспозиция занимает четыре зала. Основные темы выставки — это пейзажи , натюрморты , портреты.

которая представляет большое количество работ маслом акварелью карандашом и смешанной технике. Экспозиция занимает четыре зала. Основные темы выставки — это пейзажи натюрморты портреты. «Достоевский проездом». Иллюстрации для пьесы Вадима Климова «Достоевский проездом. 1857—2021 гг.» художника Юрия Гребенщикова.

Начало обхода в 16:00. Цена билета 100 рублей.

Выставки в «Республике ИЗО» можно будет посмотреть до 27 марта.