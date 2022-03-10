В барнаульской галерее откроется выставка, посвященная алтайским деятелям искусства

11 марта в галерее «Турина гора» в Барнауле откроется выставка «Занятые искусством». На ней будут представлены портреты ведущих барнаульских искусствоведов.

Выставка приурочена 20-летнему юбилею галереи «Турина гора».

В экспозиции будут представлены около 40 работ, выполненные в самых разных техниках.

На открытии гости смогут встретиться не только с художниками, но и героями самих портретов. Начало в 15:00, вход свободный.

Ранее в барнаульской галерее Щетинина открылась выставка алтайских живописцев, членов Союза художников России Валерия и Дениса Октябрей.

В экспозиции представлено 69 пейзажей, на которых во всем многообразии можно увидеть Горный Алтай.