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В барнаульской галерее откроется выставка, посвященная алтайским деятелям искусства

11 марта в галерее «Турина гора» в Барнауле откроется выставка «Занятые искусством». На ней будут представлены портреты ведущих барнаульских искусствоведов.

Выставка "Занятые искусством" в "Туриной горе"
Выставка "Занятые искусством" в "Туриной горе"
Турина гора

Выставка приурочена 20-летнему юбилею галереи «Турина гора».

В экспозиции будут представлены около 40 работ, выполненные в самых разных техниках.

На открытии гости смогут встретиться не только с художниками, но и героями самих портретов. Начало в 15:00, вход свободный.

Ранее в барнаульской галерее Щетинина открылась выставка алтайских живописцев, членов Союза художников России Валерия и Дениса Октябрей.

В экспозиции представлено 69 пейзажей, на которых во всем многообразии можно увидеть Горный Алтай.

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