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В алтайском госуниверситете открылась выставка кузнечного дела и гончарного искусства

В галерее Universum открылась выставка «Талант и мастерство». В экспозиции представлены работы алтайских мастеров — художника-дизайнера, мастера кузнечного дела Валерия Бельмецова (Барнаул) и мастера гончарного искусства Юрия Семёнова (село Волчиха), сообщает пресс-служба университета.

В галерее «Universum» открылась выставка кузнечного дела и гончарного искусства
В галерее «Universum» открылась выставка кузнечного дела и гончарного искусства
asu.ru

На выставке представлены разнообразные работы кузнечного и гончарного искусства, созданные по индивидуальным эскизам. В их основе — традиционные формы, объединяющие строгие классические элементы, модерн и народные мотивы.

В экспозицию входят как миниатюрные изделия, так и масштабные интерьерные композиции.

Посмотреть работы можно до 31 марта, вход свободный.

Кроме того, в галерее работает ретроспективный проект «Четыре цвета времени». На выставке представлены работы алтайского авангардиста Альфреда Фризена.

Увидеть их можно будет до 30 марта.

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