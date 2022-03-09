В алтайском госуниверситете открылась выставка кузнечного дела и гончарного искусства

На выставке представлены разнообразные работы кузнечного и гончарного искусства, созданные по индивидуальным эскизам. В их основе — традиционные формы, объединяющие строгие классические элементы, модерн и народные мотивы.
В экспозицию входят как миниатюрные изделия, так и масштабные интерьерные композиции.
Посмотреть работы можно до 31 марта, вход свободный.
Кроме того, в галерее работает ретроспективный проект «Четыре цвета времени». На выставке представлены работы алтайского авангардиста Альфреда Фризена.
Увидеть их можно будет до 30 марта.