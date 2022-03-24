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В Барнауле открыли «больничную» выставку

В музее «Город» открылась выставка «Первая помощь», посвященная 125-летию краевой клинической больницы скорой помощи.

Александр Чеглецов на обходе пациентов.
Александр Чеглецов на обходе пациентов.
Архив БСМП.

БСМП — старейшее лечебное учреждение не только Алтайского края, но и всей Сибири. Поводом для создания бесплатной больницы для населения стала эпидемия холеры 1892 года, которая унесла жизни 462 человек.

«Тяжелый холерный год заставил Барнаульское городское общественное управление продумать и в дальнейшем принять меры по улучшению организации медицинской помощи», — отмечают историки.

Бесплатная городская больница открылась в Барнауле 19 марта 1897 года. Ее организация стала возможна благодаря инициативе и энергии доктора А. Н. Недзвецкого и пожертвованиям бийской купчихи Е. Г. Морозовой и барнаульского купца И. Г. Полякова.

В разные годы в больнице трудились выдающиеся врачи, которые составили славу краевой и отечественной медицины. Такие имена, как Александр Чеглецов, Юрий Рассохин, Зиновий Баркаган, Валентина Борисова-Хроменко, Юрий Дедерер, Юрий Эрдман и другие, хорошо известны всем поколениям врачей Алтайского края. Знают их и за пределами нашего региона.

Гости выставки могут ознакомиться с архивными материалами, книгами и альбомами, посвященными истории больницы, рассмотреть старинные фотографии, медицинские предметы, снимки коллективов разных лет.

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